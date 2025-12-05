Makron demantovao da je rekao da će Tramp izdati Ukrajinu.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron demantovao je danas da je izjavio da će, navodno, "Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajinu" po pitanju mirovnih pregovora, preosi britanski list "Gardijan". Makron je to rekao nakon što je njemački "Špigel" objavio transkript telefonskog razgovora u kom je učestvovalo nekoliko evropskih lidera uz predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

U tom telefonskom razgovoru se spomenula fraza "izdaja Ukrajine". U pomenutom telefonskom razgovoru učestvovali su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, kancelar Njemačke Fridrih Merc, generalni sekretar NATO saveza Mark Rute i predsjednik Finske Aleksander Stub.

"Jedinstvo između Amerikanaca i Evropljana po pitanju Ukrajine je esencijalno. Ponoviću još jednom, moramo zajedno da radimo.

Sve poričem. Potrebne su nam Sjedinjene Američke Države za postizanje mira i mi smo njima potrebni da bi se uspostavio dugotrajan mir", pravdao se Makron tokom posjete Kini u kojoj je bježao od obezbjeđenja.

Šta je Makron rekao nakon transkripta telefonskog razgovora evropskih lidera?

Makron je, nakon tog telefonskog sastanka, upozorio da će Amerika navodno izdati Ukrajinu. Ubrzo je njegova Kancelarija demantovala da je Makron optužio Sjedinjene Države, već da je u pitanju drugačiji kontekst.

“Postoji mogućnost da će Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnoće o bezbjednosnim garancijama. Postoji velika opasnost za Zelenskog”, upozorio je Makron u četvrtak 4. decembra.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova.