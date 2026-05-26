Ministarstvo spoljnih poslova Irana optužilo je Sjedinjene Američke Države za grubo kršenje prekida vatre u regionu Hormozgan, u blizini Ormuskog moreuza, dok Teheran poručuje da neće oklijevati da odgovori.

Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su SAD prekršile prekid vatre u regionu Hormozgan blizu Ormuskog moreuza, javlja Rojters. Iz ministarstvo je navedeno da će Iran odgovoriti i da neće oklijevati da se brani.

Gardijan podsjeća da je američka vojska u ponedeljak izvela napade na jugu Irana, a među njenim metama bili su i čamci kojima iranske trupe pokušavaju da postave mine, gađani su i lanseri raketa, a vazdušni udari opisalni su kao čin "samoodbrane".

"SAD su počinile grubo kršenje primirja u regionu Hormozgan u poslednjih 48 sati... Iran smatra američki režim odgovornim za sve posledice koje proizilaze iz ovih agresivnih i neopravdanih akcija", navodi se u saopštenju iranskog ministarstva.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) tvrdi da su njegove snage oborile američki dron MQ-9 Riper i otvorile vatru na borbeni avion F-35 i još jedan dron koji je ušao u iranski vazdušni prostor.

U saopštenju IRGC nije navedeno kada su se incidenti dogodili. IRGC je u saopštenju upozorio da će uzvratiti na svako kršenje prekida vatre.

"Upozoravamo da ne smije biti bilo kakvog kršenja prekida vatre od strane agresivne američke vojske i smatramo da imamo legitimno i jasno pravo na recipročan odgovor", piše u saopštenju IRGC koje su objavili iranski državni mediji.

CNN navodi da su američke i iranske snage već razmenjivale vatru tokom primirja, ali da nije jasno kako će najnoviji napad uticati na prekid vatre.

Jedna od glavnih tačaka koje koče pregovore o mirovnom sporazumu u američko-izraelskom ratu protiv Irana jeste odmrzavanje iranskih sredstava zamrznutih u inostranstvu.

Iranska agencija je objavila da 24 milijarde dolara zamrznutih sredstava mora da bude oslobođeno prema memorandumu o razumijevanju o kojem se pregovara sa SAD.

To je kazao izvor blizak pregovaračkom timu Teherana, a glavni iranski pregovarač Mohamed Bakr Kalibaf, predsjedavajući parlamenta, otputovao u Katar kako bi postigao dogovor o mehanizmu za sprovođenje ovog zahtjeva.