Entoni Gordon je definitivno novi igrač Barselone. Stigao je iz Njukasla za 70 miliona eura

Napadač Njukasla i reprezentacije Engleske Entoni Gordon (25) prelazi u Barselonu. U četvrtak je došao na ljekarske preglede i potpisivanje ugovora, a navijači su iz sata u sat pratili njegovo putovanje iz rodne zemlje do stadiona Nou Kamp.

Entoni Gordon dolazi iz Njukasla kao jedan od najboljih igrača Premijer lige i potpisaće petogodišnji ugovor. Njegov klub zaradiće 70 miliona eura od obeštećenja i još 10 miliona eura kroz bonuse. Ispostavilo se da je tim sa sjevera Engleske napravio jedan od najboljih poteza u novijoj istoriji kada je kupio Gordona od Evertona 2023. za 45 miliona eura. Ne samo da je postao jedno od najboljih krila Premijer lige, već će na njemu Njukasl i zaraditi ogroman novac. Samo prodaja Aleksandra Isaka Liverpulu za 145 miliona eura prošlog ljeta ostaće veći "izlazni" transfer u čitavoj istoriji Njukasla.

Gordon je insistirao da čitav posao bude završen što prije, jer želi da u miru u ponedeljak sa reprezentacijom otputuje u Ameriku na pripreme za Mundijal. Engleska će igrati 6. juna protiv Novog Zelanda, a posle toga 10. juna protiv Kostarike i obje utakmice biće odigrane na jugu Floride, jer selektor Tomas Tuhel želi da se njegov tim što pre navikne na satnicu i klimu u Americi, gdje će od 11. juna učestvovati na Mundijalu.

Gordon će otići na svoje prvo Svjetsko prvenstvo kao igrač Barselone.