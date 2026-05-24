SAD i Iran blizu potpisivanja sporazuma koji bi produžio primirje i otvorio Ormuski moreuz, uz mogućnost slobodne prodaje nafte.

Novi sporazum, koji su SAD i Iran nadomak da potpišu, donosi produženje primirja za još 60 dana. Sporazum podrazumeva da bi Ormuski moreuz ponovo bio otvoren, Iran bi mogao slobodno da prodaje naftu, a vodili bi se i pregovori o obuzdavanju iranskog nuklearnog programa, navodi jedan američki zvaničnik.

Zašto je to važno? Sporazum bi izbegao eskalaciju rata i smanjio pritisak na globalno snabdevanje naftom. Međutim, nejasno je da li će on dovesti do trajnog mirovnog sporazuma koji bi takođe riješio nuklearne zahtjeve predsjednika Trampa, piše Aksios.

I Tramp i posrednici su nagovestili da bi sporazum mogao biti objavljen u nedelju, iako još uvek nije konačno uobličen i još uvek može da propadne.

Američki zvaničnik je iznio detaljan nacrt teksta u trenutnom obliku, a veći dio tih informacija potvrdili su i drugi izvori bliski pregovorima.

Iranska strana još uvek nije potvrdila te detalje, iako je i Teheran nagovijestio da se postizanje dogovora približava.

Šta se nalazi u sporazumu

Obe strane bi potpisale memorandum o razumevanju (MOU) koji bi trajao 60 dana i mogao bi se produžiti uz obostranu saglasnost.

Tokom tog perioda od 60 dana, Ormuski moreuz bi bio otvoren bez naplate tranzita, a Iran bi pristao da ukloni mine koje je postavio u moreuzu kako bi omogućio brodovima da slobodno prolaze.

Zauzvrat, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i izdale određena izuzeća od sankcija kako bi omogućile Iranu da slobodno prodaje naftu.

Američki zvaničnik je priznao da bi to bio podsticaj za iransku ekonomiju, ali je dodao da bi to takođe donijelo značajno olakšanje globalnom tržištu nafte.

Američki zvaničnik je rekao da što brže Iranci očiste mine i omoguće nastavak plovidbe, to će brže blokada biti ukinuta.

Zvaničnik je naveo da je Trampov ključni princip u ovom sporazumu "olakšice u zamenu za rezultate".

Iran je želeo hitno odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, ali je američka strana poručila da će se to dogoditi tek nakon što se naprave opipljivi ustupci, tvrdi ovaj zvaničnik.

Nuklearna pitanja o kojima tek predstoje pregovori

Nacrt memoranduma uključuje obaveze Irana da nikada neće težiti nuklearnom oružju i da će pregovarati o obustavljanju svog programa obogaćivanja uranijuma i uklanjanju svojih zaliha visokoobogaćenog uranijuma, rekao je američki zvaničnik.

Prema riječima dva izvora koji imaju saznanja o ovome, Iran je preko posrednika dao SAD usmena obećanja o obimu ustupaka koje je spreman da učini u pogledu obustave obogaćivanja i odricanja od nuklearnog materijala.

SAD bi pristale da tokom perioda od 60 dana pregovaraju o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava - mada bi ti koraci bili sprovedeni tek kao deo konačnog sporazuma čija je primena podložna proveri.

Američke snage koje su mobilisane poslednjih mjeseci ostale bi u regionu tokom tog perioda od 60 dana i povukle bi se tek ako se postigne konačni dogovor.

Najkontroverznija tačka ovog sporazuma

Nacrt memoranduma takođe jasno stavlja do znanja da bi se rat između Izraela i Hezbolaha u Libanu završio.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je zabrinutost zbog tog uslova tokom telefonskog razgovora sa Trampom u subotu, rekao je jedan izraelski zvaničnik. On je takođe izrazio zabrinutost i povodom drugih aspekata sporazuma, ali je svoje argumente izneo na pun poštovanja i uvažavanja način, naveo je američki zvaničnik.

Američki zvaničnik je rekao da to ne bi bilo "jednostrano primirje" i da bi Izraelu, ukoliko Hezbolah pokuša da se ponovo naoruža ili podstakne napade, bilo dozvoljeno da preduzme mjere kako bi to spriječio.

"Ako se Hezbolah bude ponašao pristojno, i Izrael će se ponašati pristojno."

"Bibi ima svoje unutrašnjepolitičke obzire, ali Tramp mora da razmišlja o interesima SAD i globalne ekonomije", rekao je američki zvaničnik, misleći na Netanjahua po njegovom nadimku.

Kako je do toga došlo

Predsjednik Tramp je u subotu tokom telefonske konferencije razgovarao sa nekoliko arapskih i muslimanskih lidera o ovom sporazumu, i svi su izjavili da ga podržavaju, rekla su tri izvora upoznata sa razgovorom.

To uključuje i jastrebovski nastrojenog predsednika UAE, Muhameda bin Zajeda, navodi američki zvaničnik. U razgovoru su učestvovali i lideri Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Turske i Pakistana, a sve ove zemlje bile su uključene u posredničke napore.

Pakistanci su bili glavni posrednici, predvođeni maršalom Asimom Munirom, koji je u petak i subotu boravio u Teheranu u pokušaju da se sporazum uspješno privede kraju

Tramp se poslednjih dana kolebao između nastavljanja rada na sporazumu i pokretanja masovnog talasa napada na Iran. Od subote uveče, bio je skloniji diplomatskom rešenju.

Bijela kuća se nada da će preostale razlike biti rešene u narednim satima i da će sporazum biti objavljen u nedelju, rekao je američki zvaničnik.

Zvaničnik je dodao da je moguće da sporazum neće potrajati ni punih 60 dana ukoliko SAD procene da Iran nije ozbiljan u pogledu nuklearnih pregovora. Sa druge strane, SAD veruju da ekonomska kriza u Iranu pruža podsticaj za postizanje potpunog dogovora koji bi uklonio sankcije i odmrznuo njihov novac.

"Biće zanimljivo vidjeti koliko daleko je Iran zaista spreman da ide, ali ako su sposobni i žele da promene svoj kurs, ova sledeća faza će ih primorati da donesu neke kritične odluke o tome šta žele da budu kao zemlja", rekao je američki zvaničnik.

Ukoliko Trampovi zahtjevi u vezi sa iranskim nuklearnim programom budu ispunjeni, predsjednik je spreman da učini mnogo kako bi resetovao odnose sa Iranom i pružio im priliku da ostvare svoj puni ekonomski potencijal, za koji Tramp smatra da je "ogroman", kažu njegovi savetnici.

