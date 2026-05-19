Iran je iznio uslove za pregovore sa SAD, tražeći ukidanje sankcija, pomorske blokade i povlačenje američkih trupa, dok UN pozivaju na slobodnu plovidbu Ormuskim moreuzom.

Izvor: Sentnel

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Garibabadi predstavio je parlamentarnom Odboru za nacionalnu bezbijednost izvještaj o pregovorima sa Sjedinjenim Državama i iranskim predlozima. U izvještaju se, između ostalog, raspravljalo o ukidanju sankcija, američkoj pomorskoj blokadi i povlačenju američkih snaga iz regiona, prenose iranske državne novinske agencije IRNA i ISNA.

Detalji iranskih predloga

Prema izvještaju koji citira IRNA, Garibabadi je naglasio iransko "pravo na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava". U dokumentu se takođe detaljno razrađuju sledeći zahtjevi Irana:

Okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban.

Ukidanje američke pomorske blokade.

Oslobađanje iranske imovine i sredstava.

Obezbjeđivanje naknade za ratnu štetu koju su nametnule SAD radi obnove zemlje.

Okončanje svih jednostranih sankcija i rezolucija Savjeta bezbijednosti.

Povlačenje američkih snaga sa periferije Islamske Republike.

UN traže neograničen pristup Ormuskom moreuzu

Na vijest da Iran uspostavlja Upravu za moreuz Persijskog zaliva radi upravljanja saobraćajem u Ormuskom moreuzu, reagovale su Ujedinjene nacije. Portparol UN-a Farhan Hak izjavio je da UN ne žele "da bilo koji pojedinačni entitet ograničava slobodu pristupa" tom strateškom plovnom putu.

"Na kraju, za nas je važno da osiguramo da nema ograničenja slobode plovidbe na otvorenom moru i u Ormuskom moreuzu", poručio je Hak.

Ministar spoljnih poslova: Ponašanje SAD koči diplomatiju

Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči ocenio je "protivrečno i pretjerano ponašanje" Sjedinjenih Država kao ozbiljnu prepreku diplomatiji, javlja agencija ISNA.