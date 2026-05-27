"Bio sam na metar od njega kada ga je gost ujeo za stomak": Borko Radivojević otkrio detalje incidenta na svadbi

Autor Ana Živančević
Borko Radivojević otkrio je kako je Đanija ujeo gost na svadbi.

Borko Radivojević otkrio je kako je Đanija ujeo gost na svadbi.

Poznati harmonikaš Borko Radivojević gostovao je u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom otkrio bizarne detalje sa privatnih veselja. Borko je potvrdio priču koja je šokirala javnost – da je jedan gost bukvalno ujeo Radišu Trajkovića Đanija.

Borko je sada otkrio da je bio prisutan te večeri i da se sve dogodilo pred njegovim očima.

"Bio sam sa njim na toj svirci i na metar od njega kada ga je ujeo. Bilo mu lijepo, pa ga ujeo za stomak", rekao je Borko.

"Nije bio nikakav konflikt ili frka. Stvarno, za stolom smo bili zajedno i to se dogodilo", istakao je on.

“Nisam imao nikada takvu situaciju. Iskreno, ne vjerujem u te priče dok se ne uvjerim i dok ne vidim. Do sada nisam imao prilike da vidim da neko ukrade bakšiš”, rekao je muzičar.

Muzičar se osvrnuo i na sve učestalije optužbe na račun pojedinih pjevača koji navodno prisvajaju zajednički bakšiš sa nastupa.

