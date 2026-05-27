Saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini nije naišlo na podršku SAD u UN.

Američka administracija nije podržala saopštenje Kijeva o situaciji u Ukrajini, koje je danas pročitao stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrej Meljnik, prenosi RIA Novosti.

"Pozivamo na potpuni, hitni i bezuslovni prekid vatre i naglašavamo hitnu potrebu za konkretnim humanitarnim mjerama", navodi se u saopštenju.

Kako je naveo Meljnik, iza saopštenja stali su Evropska unija i njene članice, kao i Kanada, Velika Britanija, Australija i Novi Zeland.

Ukrajinski dronovi su u noći između četvrtka i petka pogodili studentski dom koledža u Starobeljsku u kojem se nalazilo 86 učenika. Usled napada došlo je do urušavanja zgrade. Poginuo je 21 student, dok su 44 osobe povrijeđene. U nedelju je na mjesto tragedije stiglo više od 50 stranih novinara.

Kao odgovor na akcije Ukrajine, rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je 25. maja da su Oružane snage Ruske Federacije pokrenule sistematske udare na objekte vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, koristeći rakete "orešnik", "kindžal", "iskander" i "cirkon".

Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, napad nije bio slučajan. Preživeli tinejdžeri su primjetili da su dronovi dugo kružili iznad njih i precizno gađali.

Kako su naveli u Ministarstvu spoljnih poslova, režim Vladimira Zelenskog i njegovi zapadni sponzori pokazali su nepoštovanje prema normama međunarodnog humanitarnog prava, prije svega Ženevskim konvencijama iz 1949. godine i Konvenciji o pravima djeteta iz 1989. godine.

