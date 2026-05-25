Dva ruska vojna broda operišu na svega 50 kilometara od britanske obale, đe obezbjeđuju prolaz za desetine sankcionisanih tankera iz takozvane „flote iz sjenke“ koji direktno finansiraju rat u Ukrajini.
Glavnu ulogu na terenu ima ruska naoružana fregata „Admiral Grigorovič“, opremljena krstarećim i protivvazdušnim raketama, kojoj logističku podršku pruža brod za snabdijevanje Baltičke flote „PM-82“, dužine 122 metra.
Ova dva plovila su u posljednja dva mjeseca čak tri puta locirana nadomak britanskih obala, đe su pronašla zaklon u neposrednoj blizini vjetroparka „Galoper“ kod obale grofovije Safok, koji električnom energijom snabdijeva 400.000 britanskih domova.
Satelitski snimci pokazuju da ruski brodovi povremeno ulaze u teritorijalne vode Velike Britanije i vrše opasne manevre dopune goriva na otvorenom moru, što drastično povećava rizik od ekološke katastrofe i izlivanja nafte.
Zajednički nadzor NATO saveza i Londona bez zapljena na moru
Prisustvo ruskih vojnih snaga blizu kritične infrastrukture pokrenulo je hitnu nadzornu misiju NATO-a, u kojoj je holandski ratni brod „Galatea“ pratio kretanje ruske flote kroz Sjeverno more, dok su britanski patrolni brodovi i helikopteri „Vajldket“ neprekidno držali fregatu na nišanu.
Iako je britanski premijer Kir Starmer još 25. marta ovlastio vojsku da vrši prisilna ukrcavanja i zapljene, britanska mornarica do sada nije zaustavila nijedan sumnjivi brod, uprkos tome što kroz njihovu ekskluzivnu ekonomsku zonu u prosjeku prolaze najmanje četiri sankcionisana tankera dnevno.
Pomorski eksperti upozoravaju da prisustvo naoružane fregate u pratnji trgovačkih brodova predstavlja direktnu poruku Kremlja da bi bilo kakav pokušaj hapšenja ili zapljene plovila odmah doveo do direktnog oružanog sukoba sa Moskvom.
Snabdijevanje vojnih baza i misterija u Atlantiku
Prema zvaničnim podacima obavještajne agencije „Starbord pomorska inteligencija“, najmanje 14 sankcionisanih ruskih tankera prošlo je kroz kanal Lamanš pod direktnom vojnom pratnjom u proteklih 60 dana.
Među njima je i tanker sa crne liste „Univerzal“, koji je uočen 7. aprila kako prevozi naftu, vojnu opremu i rezervne djelove za ruske prekomorske baze.
Ovaj brod je nakon prolaska pored britanskih obala krenuo ka Kubi, ali je 21. aprila iznenada zaustavio plovidbu i od tada nepomično skreće i pluta u središnjem dijelu Atlantskog okeana.
Ministar oružanih snaga Velike Britanije Al Karns izjavio je da su britanske snage u punoj pripravnosti 24 sata dnevno i da prate svaki korak ruskih brodova, dok vojni analitičari upozoravaju da pritisak Rusije neće prestati i da država mora hitno da poveća budžet za odbranu.