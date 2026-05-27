Luka Modrić će sa 40 godina konačno završiti karijeru. Odigraće Svjetsko prvenstvo za Hrvatsku i povući se.

Luka Modrić se neće vraćati na teren nakon Svetskog prvenstva. Makar tako javlja poznati italijanski novinar Nikolo Skira koji je objavio da će iskusni hrvatski fudbaler objaviti da se penzioniše nakon Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Modrić se trenutno oporavlja od povrede koju je zadobio kada se sudario glavama sa Manuelom Lokatelijem u derbiju Serije A sa Juventusom. Iako je neizvjesno da li će na Mundijali morati da nosi zaštitnu masku, jasno je da će sasvim sigurno igrati.

Luka#Modricis oriented to announce his retirement from football as player after the World Cup.#transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira)May 26, 2026

Bez njega u finišu prvenstva Milan je ispao sa mjesta koje vodi u Ligu šampiona, a izgleda da se Modriću ne igra Liga Evrope. Takođe 40-godišnji vezista je i ranije odbijao bogate ponude iz Amerike i sa Bliskog istoka pa je teško zamisliti da će ih sada prihvatiti.

Zlatna lopta kao kruna

Na Svjetskom prvenstvu će Modrić željeti da odigra svoj 200. meč za Hrvatsku pošto je sada na 196 mečeva za selekciju svoje zemlje. Sa reprezentacijom ima srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva i srebro iz Lige nacija.

Počeo je u Dinamu koji ga je slao na pozajmice u Zrinjski i Inter Zaprešić, a onda je proveo četiri godine u Totenhemu. Nakon toga je za Real Madrid igrao kao ključni igrač 13 godina i osvojio je šest Liga šampiona i četiri Primere.

Na kraju je 2018. godine uspio čak i da bude proglašen za najboljeg igrača na svijetu pošto je osvojio Zlatnu loptu sa skoro duplo više glasova od Kristijana Ronalda.