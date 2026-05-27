Viktor Vembanjama i San Antonio Spursi nemaju više mjesta za grešku, Oklahoma je došla na pobjedu od NBA finala.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Nastavila se epska borba Oklahome i San Antonija i sada su Tanderi jako blizu NBA finala. Šej Gildžus Aleksander i njegova ekipa savladali su Sparse 127:114 i tako poveli sa 3:2 u seriji.

MVP NBA lige je ubacio 32 poena uz 9 asistencija i 2 skoka, a ponovo je sjajan meč imao Aleks Karuso sa 22 poena i 6 asistencija. Džared Mekejn je ubacio 20 poena, a Čet Holmgren 16 uz 11 skokova. Pošto je Oklahoma vodila pred kraj meča dobio je i Nikola Topić 46 sekundi na kraju utakmice.

Ekipa San Antonija je ovoga puta bila predvođena Stefonom Keslom sa 24 poena, 6 asistencija i 5 skokova, dok je Džulijan Šampanj imao 22 poena i 8 skokova. Viktor Vembanjama je dodao 20 poena i 6 skokova, a Keldon Džonson je imao 15 poena uz 4 skoka.

U drugom polufinalu bila je potpuno druga priča. Na Istoku je Njujork u četiri meča rutinski završio posao sa Klivlendom i sada će čekati još makar jedan, a možda i dva meča svog rivala u velikom finalu.