Zelenski upozorava da Rusija sprema pet scenarija za napad na sjever Ukrajine i 100.000 novih vojnika. Kijev najavljuje udare dronovima, dok Moskva i Minsk počinju zajedničke nuklearne vježbe.

Rusija priprema pet mogućih scenarija za proširenje rata na sjever Ukrajine i planira da mobiliše do 100.000 dodatnih vojnika, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Prema njegovim rečima, ukrajinska obavještajna služba procenjuje potencijalne pravce ruske ofanzive, sa posebnim naglaskom na osu Černigov-Kijev, a Ukrajina priprema odgovore na svaku prijetnju i proširiće udare bespilotnim letjelicama dugog dometa kako bi pojačala pritisak na Rusiju, prenosi Kijev post.

Pet ruskih scenarija i mobilizacija

Volodimir Zelenski je na Telegramu objavio da je održao sastanak štaba na kojem su razmotreni obavještajni podaci o ruskim planovima za moguće napadačke operacije u pravcu Černigova i Kijeva.

"Pripremamo odgovore za svaki mogući potez neprijatelja ako se Rusi zaista usude da prošire svoju agresiju. Naše snage na tom području biće ojačane", poručio je.

Zelenski je dodao da se na sastanku raspravljalo i o informacijama da Rusija priprema nove mjere mobilizacije kojima bi regrutovala "dodatnih 100.000 ljudi". Ipak, procijenio je da Rusija trenutno nema kapaciteta za prikrivenu mobilizaciju takvog obima, sugerišući da bi Moskva umjesto toga mogla da se odluči za "političke odluke drugačijeg formata", slične nedavnim potezima vezanim za moldavski region Pridnjestrovlje.

Ukrajinski predsjednik najavio je da se Ukrajina sprema da proširi obim napada dugog dometa na rusku teritoriju, opisujući ih kao "sankcije dugog dometa" koje su se već pokazale efikasnim u smanjenju sposobnosti Rusije za vođenje rata. "Ukrajina će se definitivno braniti, a sada je naš zadatak da ojačamo našu državu kako nijedan od pet ruskih scenarija proširenja rata na sjeveru Ukrajine ne bi uspio", rekao je.

Zajedničke nuklearne vježbe sa Belorusijom

U međuvremenu, Belorusija je 18. maja započela zajedničke vježbe sa Rusijom koje uključuju borbenu upotrebu taktičkog nuklearnog oružja i povezane operacije podrške, saopštilo je bjelorusko Ministarstvo odbrane. Cilj vežbi je, prema Minsku, da se poboljša spremnost za upotrebu "savremenih sredstava uništenja, uključujući specijalnu municiju". U vježbama učestvuju raketne snage i vazduhoplovne jedinice, a osoblje uvježbava isporuku nuklearne municije i operacije sa razmeštenih, nepripremljenih lokacija. Vježbe su takođe usmjerene na prikrivanje, kretanje na velike udaljenosti i planiranje razmještaja.

Minsk tvrdi da su vježbe dio rutinske saradnje "Savezne Države" sa Rusijom, da "nisu usmjerene protiv trećih zemalja" i da ne ugrožavaju regionalnu bezbijednost. Ipak, ostaje nejasno kako Bjelorusija, kao nenuklearna država, obučava osoblje za navodnu isporuku nuklearnog oružja.

Zelenski je još 15. maja izjavio da ukrajinski obavještajci imaju dokaze da Rusija nastoji da dublje uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine, a potencijalno i u buduće operacije protiv zemalja NATO-a. Rekao je da Kijev prati kontakte između ruskih zvaničnika i bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, čiji je cilj povećanje učešća Minska u ruskim vojnim planovima. To uključuje moguće operacije prema severu Ukrajine ili protiv članica NATO-a. Ranije je i sam Lukašenko najavio rotacionu mobilizaciju odabranih jedinica radi pripreme snaga za moguću "kopnenu operaciju", poručivši da se Belorusija "priprema za rat", iako se nada da će ga izbeći.