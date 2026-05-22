U jeku rastućih tenzija sa evropskim članicama NATO-a, koje su dodatno podstaknute nedavnim upadima dronova u vazdušni prostor baltičkih zemalja, Ruska Federacija isporučila je nuklearnu municiju u terenska skladišta na teritoriji Bjelorusije.

Ministarstva odbrane u Moskvi i Minsku zvanično su u četvrtak saopštila da je izvršen transfer nuklearne municije u beloruska terenska skladišta. Kako bi potkrepili ove tvrdnje, zvaničnici su objavili ono što su opisali kao "video dokaz" - snimak koji prikazuje vojna vozila kako se kreću duboko u šumovito područje na nepoznatoj lokaciji, dok se rakete pažljivo utovaruju na mobilne lansere.

Glavni akter ovih manevara je sistem Iskander-M, mobilni raketni sistem sa navođenjem, koji NATO označava pod kodnim imenom "SS-26 Stone". Ovaj napredni sistem, dizajniran da zameni sovjetske rakete tipa Scud, posjeduje navođene projektile sa dometom do 500 kilometara. Ono što ga čini posebno opasnim jeste njegova dualna namjena - sposobnost da nosi kako konvencionalne, tako i taktičke nuklearne bojeve glave.

Кадры пусков межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, совершенных в рамках второго этапа учений ядерных сил.



Видео: Министерство обороны Российской Федерации



Bjelorusko ministarstvo odbrane preciziralo je da objavljeni video prikazuje "isporuku nuklearne municije na terenska mesta za skladištenje u operativnoj zoni raketne jedinice u Republici Bjelorusiji, a sve u sklopu planiranih vojnih vježbi".

Trodnevne nuklearne vježbe, koje su zvanično počele u utorak, odvijaju se sinhronizovano širom teritorija Rusije i Bjelorusije.

Tajming ovih manevara je izuzetno osetljiv, budući da su baltičke države već mesecima uznemirene zbog ponovljenih incidenata sa bespilotnim letelicama u blizini ili unutar njihovih granica. Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, u vežbama je angažovano čak 64.000 pripadnika vojnog osoblja i 7.800 komada vojne opreme. Ova armada uključuje preko 200 raketnih lansera, više od 140 bespilotnih letelica, 73 površinska broda i 13 podmornica, od kojih je osam strateških podmornica sposobnih za nošenje balističkih projektila.

Nova bezbjednosna arhitektura

Nuklearna saradnja dve države ušla je u novu fazu početkom 2023. godine, kada je ruski predsednik Vladimir Putin najavio raspoređivanje taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji. Ovaj potez je označen kao direktan odgovor na širenje NATO-a i zapadnu vojnu podršku Ukrajini.

Proces je zahtijevao značajne pravne i logističke pripreme. Bjelorusija je, kroz sporni ustavni referendum 2022. godine, ukinula svoj višedecenijski nenuklearni i neutralni status, čime su uklonjene pravne prepreke za dolazak ruskog arsenala. Nakon toga, Rusija je pomogla u modernizaciji beloruskih ratnih aviona, prije svega jurišnika Su-25, kako bi mogli da nose nuklearne bombe. Pored toga, beloruske posade su prošle intenzivnu i specijalizovanu obuku u ruskim vojnim centrima za rukovanje sistemima Iskander-M sa nuklearnim punjenjem.

Moskva i Minsk ovu saradnju pravdaju doktrinom Savezne države (nadnacionalne integracije dve zemlje), ističući da je prisustvo nuklearnog oružja faktor odvraćanja od navodnih "agresivnih planova" Zapada i susjedne Poljske. Međutim, ključni detalj ove saradnje jeste kontrola: iako se oružje fizički nalazi na teritoriji Bjelorusije, kontrolni mehanizmi, takozvano "nuklearno dugme", ostaju isključivo u rukama Moskve. Ruski oficiri su ti koji čuvaju, održavaju i jedini mogu da autorizuju upotrebu ovog naoružanja, čime Bjelorusija de facto postaje isturena nuklearna baza Ruske Federacije.

Upozorenja opozicije i reakcija Kijeva

Ovakav razvoj događaja izazvao je oštru osudu beloruske opozicije u egzilu. Liderka opozicije Svetlana Tihanovskaja optužila je autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka da "još jednom stavlja živote Bjelorusa u direktnu opasnost".

Ona je upozorila da Lukašenko "korak po korak" uvlači zemlju u "nuklearnu ucenu". Tihanovskaja je podsjetila na niz opasnih poteza: od uklanjanja nenuklearnog statusa iz zakona, preko raspoređivanja nuklearnog oružja i novog raketnog sistema Orešnik, do aktuelnih zajedničkih nuklearnih vežbi sa Rusijom. "Danas Rusija otvoreno priznaje da je njeno oružje stacionirano na beloruskom tlu. A kontrola nad njim ostaće čvrsto u Moskvi", napisala je Tihanovskaja u objavi na društvenoj mreži X.

U susjednoj Ukrajini, odgovor na ove manevre bio je hitan i odlučan. Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) saopštila je u četvrtak da Kijev, kao direktan odgovor na vojne vežbe, podiže mere bezbednosti na najviši nivo u svojim severnim regionima. Cilj je sprečavanje bilo kakvih pokušaja ruskih i bjeloruskih snaga da se infiltriraju u pogranična područja i izvedu "sabotaže i terorističke akte".

Ozbiljnost situacije potvrdio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je u svom redovnom večernjem obraćanju u sredu naveo da je sa najvišim vojnim komandantima detaljno razgovarao o potencijalnoj prijetnji od nove ruske ofanzive usmjerene na sjeverne ukrajinske regione, uključujući glavni grad Kijev i strateški važan Černihiv.

