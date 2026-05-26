Iranska novinska agencija Tasnim identifikovala je pogubljenog kao Golamreza Kani Šekaraba. Prema agenciji, obješen je nakon što je njegovu kaznu potvrdio Vrhovni sud Irana.

Od početka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana 28. februara, vlasti u Teheranu su pogubile nekoliko ljudi osuđenih za špijunažu za Izrael.

Organizacije za ljudska prava kritikovale su novi talas vješanja u Iranu. Godinama su aktivisti optuživali iranske vlasti da su drugi najaktivniji dželat na svijetu, posle Kine