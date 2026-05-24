Pucnjava ispred Bijela kuća dok je Donald Trump bio unutra: Novinarka snimala prilog kada su odjeknuli pucnji

Muškarac koji je u subotu otvorio vatru na bezbjednosni punkt ispred Bijela kuća ubijen je nakon što su pripadnici Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država uzvratili paljbu. Incident se dogodio dok je predsjednik SAD Donald Trump bio u Bijeloj kući.

Napadač izvadio oružje iz torbe i počeo da puca

Američka Tajna služba saopštila je da se pucnjava dogodila u blizini 17. ulice i Pennsylvania Avenue, nedaleko od Bijele kuće.

Prema preliminarnim informacijama, muškarac je nešto poslije 18 časova po lokalnom vremenu izvadio oružje iz torbe i otvorio vatru prema bezbjednosnom punktu.

Pripadnici Tajne službe odmah su uzvratili, pogodili napadača i prebacili ga u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Osumnjičeni je identifikovan kao 21-godišnji Nasire Best.

Ranjen i prolaznik

Tokom pucnjave pogođen je i jedan prolaznik, ali za sada nije poznato da li je ranjen mecima koje je ispalio napadač ili vatrom koju su otvorili agenti Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država.

Iz Tajne službe navode da nijedan njihov pripadnik nije povrijeđen, kao i da predsjednik Donald Trump nije bio ugrožen.

U trenutku incidenta Tramp se nalazio u Bijela kuća.

Dramatični snimci kruže mrežama

Poslije pucnjave područje oko Bijele kuće blokirano je policijskim trakama, dok su istražitelji na trotoaru postavili desetine markera za dokaze.

Novinarka ABC News Selina Wang objavila je dramatičan snimak trenutka kada su odjeknuli pucnji.

Dok je snimala prilog o Trampovim izjavama vezanim za Iran, u pozadini su se začuli rafali, nakon čega je novinarka potražila zaklon u medijskom šatoru.

Video-snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i bilježi milionske preglede.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now.pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv)May 23, 2026

Treći incident za mjesec dana

Ovo je već treći incident sa pucnjavom u blizini Donald Trump u posljednjih mjesec dana.

Krajem aprila dogodio se navodni pokušaj atentata tokom događaja u Washington, D.C., dok je početkom maja došlo do pucnjave kod Washington Monument, kada je ranjen i jedan tinejdžer.

Policija i dalje istražuje motive posljednjeg napada ispred White House.