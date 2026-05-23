Pripadnici MUP-a uhapsili su M.K. (41) iz Novog Sada zbog sumnje da je preko društvene mreže Fejsbuk pozivao na napade dronovima sa eksplozivom na vojne i policijske objekte, Hram Svetog Save, zgradu SANU i druge institucije u Srbiji.

Izvor: MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a i Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.K. (1985) iz Novog Sada.

On se sumnjiči za krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja.

Pozivao na napade dronovima sa eksplozivom

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je 21. maja 2026. godine, koristeći nalog na društvenoj mreži Fejsbuk pod nazivom "Slobodna Vojvodina", javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom.

Meta napada, prema sumnjama istražitelja, trebalo je da budu vojni i policijski objekti, vojni aerodrom u Batajnici, Hram Svetog Save, zgrada SANU i drugi objekti od značaja u Srbiji.

Prema navodima policije, cilj ovakvih poziva bio je nasilna promena ustavnog uređenja Republike Srbije.

Oduzeti elektronski uređaji i zastave

Po nalogu sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu izvršen je pretres stana osumnjičenog.

Tom prilikom privremeno su oduzeti elektronski uređaji, kao i zastava sa natpisom "Vojvođanski otpor" i zastava sa natpisom "Šetnja za Vojvodinu".

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu.

