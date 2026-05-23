Aleksandra Krunić igra u paru sa Anom Danilinom i njih dvije postavljene su za druge favorite na Rolan Garosu.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Aleksandra Krunić napašće pehar na Rolan Garosu sa Anom Danilinom (Kazahstan). Njih dvije su postavljene kao drugi nosioci na drugom grend slemu sezone. To znači da sa prvim favoritima Tejlor Taunzen (Amerika)/Katerina Sinijakova (Češka) ne mogu da se sastanu prije eventualnog finala.

Najbolja srpska dublašica i njena partnerka u prvom kolu igraju protiv češkog tandema Jesika Malečkova/Mirijam Skoč. Ukoliko opravdaju ulogu favorita u drugom kolu čekaju ih bolje iz okršaja Francuskinja Leolije Žanžen/Žesike Ponše i Hane Vandevinkel (Belgija)/Maje Džoint (Australija).

Vidi opis Aleksandra i Ana idu po pehar na Rolan Garosu: Imaju ulogu favorita, ovo je njihov put Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Aleksandra i Ana brane prošlogodišnje finale na pariskoj šljaci pošto su u borbi za pehar poražene od Italijanki Džasmin Paolini/Sara Erani poslije velike borbe i tri seta (6:4, 2:6, 6:1).