Sve dok se američki predsjednik Donald Tramp ne naredi sledeći napad, zemlje u regionu imaju vremena da proglase i sprovedu trajno protjerivanje Amerikanaca iz svojih zemalja. Nemojte se kasnije žaliti, rekao Razei.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Portparol Komisije za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Razei poručio je danas zemljama Persijskog zaliva da protjeraju američke trupe sa svojih teritorija, prije nego što Sjedinjene Američke Države pokrenu bilo kakvu moguću vojnu akciju protiv Irana.

"Sve dok se američki predsjednik Donald Tramp ne naredi sledeći napad, zemlje u regionu imaju vremena da proglase i sprovedu trajno proterivanje Amerikanaca iz svojih zemalja. Nemojte se kasnije žaliti", rekao Razei, dodajući da je plan Irana da Tramp doživi "politički i ekonomski bankrot", prenosi televizija Press.

Prethodno je Tramp zaprijetio da će pokrenuti nove napade na Iran ako se diplomatski razgovori ne završe sporazumom.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je ranije danas upozorio da bi svaki povratak ratu protiv Irana donio "mnogo više iznenađenja" za SAD.

Rat SAD i Izraela protiv Irana počeo je 28. februara, nakon čega je Iran uzvratio lansiranjem baražnih raketnih i bespilotnih letjelicana Izrael i američke baze širom regiona.

Privremeni prekid vatre između SAD i Irana stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, dok su pregovori u Islamabadu zastali.