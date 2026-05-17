Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nije produžila ovlašćenje o izuzeću kupovine ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja restrikcija prema ruskom energetskom sektoru, prenosi "Blumberg".

Izuzeće se odnosilo na ograničene količine ruske nafte koje su bile utovarene na tankere, a administracija SAD je prethodno dva puta u martu i aprilu produžavala tu mjeru.

Nakon isteka prethodne naredbe 16. maja, na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine /OFAK/ Ministarstva finansija SAD nisu se pojavile izmijenjene naredbe.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je ranije da su produženja izuzeća bila neophodna radi očuvanja stabilnosti svjetskog energetskog tržišta tokom krize na Bliskom istoku.

Administracija SAD je u aprilu takođe dozvolila da istekne posebno izuzeće koje je omogućavalo ograničenu kupovinu pojedinih količina iranske nafte.

Cijena nafte "brent" nastavila je rast usljed strahovanja od nestašice na tržištu, dok su pojedini kupci počeli da traže alternativne isporuke.

Vlasti SAD preduzele su nekoliko drugih koraka kako bi ublažile posljedice energetskog šoka, koji je Međunarodna agencija za energiju nazvala najvećim poremećajem u snabdijevanju u istoriji tržišta nafte.

Trampova administracija dozvoljava stranim brodovima da prevoze sirovu naftu i drugu robu između američkih luka do sredine avgusta. Takođe je privremeno odustala od nekih domaćih specifikacija goriva.