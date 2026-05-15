Iako je objavljeno malo detalja o razgovorima predsjednika Trampa sa kineskim vlastima, jasno je da su se SAD i Kina složile oko dvije ključne tačke: Ormuski moreuz mora ostati otvoren i rat mora prestati, javlja Al DŽazira.

Kineska uzdržanost

Uprkos sporazumu, Kina izgleda nerado da se dublje angažuje po ovom pitanju, iako polovina njene sirove nafte prolazi kroz Ormuski moreuz. Ovo predstavlja veliki izazov za Kinu, ali predsjednik Tramp do sada nije dobio čvrstu obavezu od Pekinga da se uključi u pregovore o otvaranju moreuza i okončanju sukoba.

"Si ne želi rat"

"Odlično smo se proveli. Bilo je nevjerovatno vrijeme. Predsjednik Si je nevjerovatan čovjek", rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Van nakon poletanja iz Kine. Dodao je da se o carinama nije razgovaralo tokom dvodnevnih razgovora.

"Nismo razgovarali o carinama. Mislim, oni plaćaju carine. Plaćaju značajne carine, ali o tome nismo razgovarali", rekao je.

Tramp je takođe potvrdio da su razgovarali o Tajvanu, ali je naglasio da nije preuzeo "nikakvu obavezu ni u jednom pravcu" u vezi sa ostrvom. Takođe je rekao da Si "ne želi da vidi rat".

Govoreći o Iranu, Tramp je rekao da ostaje otvoren za mogućnost da Teheran obustavi svoj nuklearni program na 20 godina, ali je rekao da sve garancije "moraju biti stvarne". Takođe je tvrdio da su iranske zalihe raketa smanjene za 80 odsto tokom sukoba sa SAD. Tramp je dodao da će nakon razgovora sa Sijem razmotriti ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje su kupovale iransku naftu.

Poruka iz Teherana

Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da je imao "plodne razgovore" sa svojim indijskim kolegom Subrahmanjamom DŽaišankarom.

U objavi na društvenoj mreži X, Aragči je rekao da je jasno stavio do znanja da će "Iran uvek ispunjavati svoju istorijsku dužnost kao čuvar bezbjednosti" u Ormuskom moreuzu. Dodao je da "sve prijateljske zemlje mogu da se oslone na bezbjednost trgovine".

Tramp je nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom rekao da su SAD i Kina postigle "mnogo sjajnih trgovinskih sporazuma", uključujući kupovinu Kine više od 200 Boingovih aviona i stotina motora DŽeneral Elektrika.