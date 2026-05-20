Ukrajina je tokom noći izvela napad na Rusiju sa više od 500 dronova, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe. Mete su bili i ciljevi u okolini Moskve, a korišćeni su i novi tipovi dronova, uključujući "Gladijator".

Najmanje četiri osobe poginule su u nakon što je Ukrajina tokom noći u nedelju na ponedeljak gađala Rusiju sa više od 500 dronova, od čega tri u okolini Moskve a jedna u Belgorodskoj oblasti. Prema ruskoj državnoj agenciji TASS, ovaj napad na Moskvu bio je “najveći za više od godinu dana”, dok "Njujork tajms" ukazuje da je i "jedan od najvećih tokom rata".

⚡ Explosive footage from Moscow shows a Russian interceptor missile making an abrupt maneuver during an apparent response to a Ukrainian drone attack, before crashing into a residential area.pic.twitter.com/3B6Xpy6QO6 — Defence Index (@Defence_Index)May 17, 2026

Ukrajinski Generalštab je u nedelju saopštio da su za napade na više ciljeva u oblasti Moskve korišćeni dronovi FP-1 "fajerpoint" i RS-1 "bars".

U napadu je, kako se dodaje, korišćen i ranije nepoznat, treći tip drona pod nazivom "bars-SM gladijator", prenosi "Biznis insajder".

Portal navodi da Ukrajina poslednjih mjeseci sve više nastoji da pokaže efikasnost ovih dronova - relativno jeftinih i novorazvijenih sistema za napade velikog dometa - pojačavajući udare duboko unutar ruske teritorije - uključujući Moskvu. Ruska prijestonica posjeduje najgušću mrežu protivvazdušne odbrane u zemlji.

Serija udara na Rusiju

Napadi su bili dio šire ukrajinske serije udara širom Rusije tokom vikenda, a eksplozije su prijavljene i na Krimu. Samo u Moskvi je "masovni napad" uključivao više od 120 dronova, što je najveći broj ikada prijavljen za jedan dan u toj urbanoj oblasti, prema gradonačelniku Sergeju Sobjaninu.

Ukrajinski Generalštab naveo je da su među pogođenim ciljevima bili fabrika mikročipova udaljena oko 30 kilometara od centra Moskve i velika naftna pumpna stanica na oko 50 kilometara od centra grada.

On the night a Ukrainian drone attack occurred in the village of Durykino (Moscow region), resulting in a large fire at the local fuel depot.

Residents reported loud explosions.

Analysis of video footage confirmed that the target was the Sonechnogorskaya Fueling Station.pic.twitter.com/i0eqpDh8hM — F76 (@f76pacificator)May 17, 2026

Kakvim je dronovima Ukrajina gađala Rusiju?

Od tri pomenuta ukrajinska sistema, najmanje se zna o "bars-SM gladijatoru". Međutim, sam naziv ukazuje da bi "gladijator" mogao da bude povezan sa modelom RS-1 "bars".

Taj dron je predstavljen u proljeće 2025. kao kombinacija krstareće rakete i bespilotne letjelice na mlazni pogon. RS-1 “bars” projektovan je za masovnu proizvodnju, uz mogućnost da pogađa ciljeve udaljene do oko 800 km, noseći između 45 i 90 kilograma eksploziva.

Ukrajina nije otkrila ko proizvodi RS-1 "bars", mada je saopšteno da su ga razvili privatni proizvođači. Više se zna o FP-1 "fajerpointu", dronu sa fiksnim krilima proizvedenom krajem 2024. za dubinske udare na udaljenostima većim od 1.400 km.

"Prave ih 200 dnevno"

Oblikovan je poput malog aviona, a razvila ga je domaća kompanija "Fajer Point" kako bi mogao da nosi do oko 120 kilograma eksploziva. Ovaj turbo-mlazni dron projektovan je za lako lansiranje bez piste - polijeće uz pomoć raketnog potisnika sa šinske platforme.

BBC je u decembru objavio da "Fajer Point" proizvodi najmanje 200 ovih dronova dnevno, po cijeni od oko 50.000 dolara po komadu.

Poput RS-1 "barsa", i ovaj sistem je na granici između krstareće rakete i drona, mada ove jednosmjerne letjelice lete znatno sporije od konvencionalnih krstarećih projektila. Deklarisani domet oba sistema daleko premašuje razdaljinu između Ukrajine i Moskve, koja iznosi oko 480 km.

Probijanje moskovske PVO

Prema "Biznis insajderu", napad na Moskvu zahtevao bi probijanje višeslojnog sistema protivvazdušne odbrane, koji uključuje dva prstena baterija dugodometnih raketnih sistema S-300 i S-400 zemlja-vazduh.

Ruska prijestonica raspolaže i čitavim nizom sistema za elektronsko ratovanje, kao i desetinama sistema za neposrednu zaštitu, poput "pancira" i "tora".

Dok se Kremlj pripremao za vojnu paradu povodom Dana pobede ranije ovog mjeseca, analitičari otvorenih izvora su ukazali da satelitski snimci pokazuju više od 100 takvih sistema raspoređenih u radijusu od oko 110 kilometara od centra Moskve.

"Koncentracija ruskih sistema protivvazdušne odbrane u Moskovskoj oblasti najveća je u zemlji. Ali mi je savladavamo", rekao je u nedelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Istog dana je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je oborilo 1.054 ukrajinskih dronova sa fiksnim krilima širom zemlje.

