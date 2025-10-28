Premijer Izraela je naredio napad na Pojas Gaze.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu naredio je da izraelska vojska izvrši hitan napad na Pojas Gaze jer smatra da je Hamas, palestinska islamistička organizacija, prekršila dogovor sa početka oktobra, javlja "Skaj Njuz". Objasnio je da su napravljeni brojni prekršaji u Pojasu Gaze nakon sklopljenog primirja...

Ova odluka je uslijedila nakon napada na izraelske trupe na jugu Pojasa Gaze. Hamas je predao tijela preostalih ratnih zarobljenika, ali to nije bilo dovoljno za nastavak mira.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp je potpisao mirovni sporazum u Egiptu 13. oktobra čime je okončan sukob na Bliskom istoku. Sporazum je potpisan u poznatom i popularnom ljetovalištu Šarm el Šejk.

"Ovo je trajalo 3.000 godina. Da li možete da vjerujete?

Trajaće ovaj mir. Ovo je nevjerovatan dan za svijet", rekao je Tramp 13. oktobra nakon potpisivanja sporazuma.

Sporazum su potpisali predsjednik Egipta Abdel Fatah al Sisi i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan. Tramp je za kraj svoj obraćanja nakon potpisivanja sporazuma rekao da je ovaj sporazum “sprečio Treći svjetski rat”.

“Ovaj sporazum je toliko veliki da je spriječio Treći svjetski rat. On je mogao da izbije na Bliskom istoku”, dodao je Tramp tada.