Iran osnovao novu državnu agenciju za kontrolu prolaska brodova kroz Ormuski moreuz.

Iran je oformio novu vladinu agenciju koja će kontrolisati transport brodova kroz Ormuski moreuz, prenosi "Skaj Njuz". Agencija je dobilla naziv "Autoritet za prolazak kroz moreuz Persijskog zaliva" i mnogi su već zabrinuti zbog budućeg prolaska komercijalnih brodova i naftnih tankera kroz Ormuski moreuz.

Iran je naveo da će ova agencija biti jedina relevantna za odobrenje svakog broda koji želi da prođe kroz Ormuski moreuz. Trenutno je više stotina brodova zarobljeno u Persijskom zalivu i čekaju povoljne okolnosti za bezbjedan prolazak kroz Ormuski moreuz.