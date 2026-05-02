Iran navodno planira da koristi delfine naoružane minama za kamikaza-napade na američku mornaricu.

Iranska revolucionarna vojska navodno razmatra da koristi delfine naoružane minama za pokretanje kamikaza-napada na američku mornaricu u Ormuskom moreuzu, javlja "Wall Street Journal". Sam Ormuz je pod blokadom od strane američkih ratnih brodova zbog čega nema napretka po pitanju pregovora u ratu na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara.

Blokada iranskih luka i prilaza Ormuskom moreuzu predstavlja veliki finansijski udarac za Iran zbog čega su se odlučili za delfine i kamikaza-napade. Kako se navodi u tekstu poznatog američkog lista, Iran je od Rusije 2020. godine kupio nekoliko dresiranih delfina koji su obučeni za napade.

Navodno su ti delfini obučeni da nose harpun na leđima i da tako izvode kamikaza-napade na neprijateljske ratne brodove. Pored ovih delfina, Iran razmatra i korišćenje podmornica zarad oslobođenja prolaza kroz Ormuski moreuz.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.