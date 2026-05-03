Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore saopšteno je da je održan redovni sastanak Nacionalnog međuresornog operativnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, na kojem su razmatrana tekuća pitanja i prioriteti u radu Tima.

Sastankom je predsjedavao nacionalni koordinator Petar Koprivica, koji je, kako navode iz MUP-a. istakao da Crna Gora ostaje snažno posvećena jačanju koordinisanog, institucionalnog i proaktivnog odgovora na savremene bezbjednosne prijetnje, uz kontinuirano usklađivanje sa međunarodnim standardima i praksama, prenosi Dan.

Sastanku je prisustvovao i regionalni koordinator za bezbjednost za Zapadni Balkan Edi Grajf, koji je tokom radne posjete Crnoj Gori održao niz sastanaka sa predstavnicima institucija na temu borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

"Njegovo prisustvo dodatno potvrđuje značaj regionalne i međunarodne saradnje u suočavanju sa savremenim bezbjednosnim izazovima "kazali su iz MUP-a.

U okviru strateškog okvira, razgovarano je, kako navode, o daljim koracima u unapređenju politika i mjera u oblasti prevencije radikalizacije i borbe protiv terorizma, uključujući završne aktivnosti na ključnim strateškim dokumentima, piše Dan.

" Posebno je naglašena važnost međuresorne saradnje i pravovremenog odgovora na kompleksne bezbjednosne izazove " ističu iz MUP-a.

U dijelu koji se odnosi na aktuelnu bezbjednosnu situaciju, predstavljene su informacije o kontinuiranom praćenju globalnih dešavanja, uključujući sukobe na Bliskom istoku, i njihovih mogućih implikacija na bezbjednost Crne Gore.

" Iako je nivo prijetnje od terorizma u Crnoj Gori nizak, nadležne službe nastavljaju sa budnim praćenjem situacije i preventivnim djelovanjem. Aktivnosti su usmjerene na zaštitu potencijalno osjetljivih objekata, unapređenje razmjene informacija sa međunarodnim partnerima, kao i jačanje kapaciteta u oblasti migracija i granične bezbjednosti, u cilju očuvanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta " kazali su iz MUP-a.

Poseban fokus, dodaju, stavljen je na jačanje saradnje sa lokalnim zajednicama, kao ključnog segmenta prevencije., piše Dan.

" Istaknuto je da će u narednom periodu prioritet biti unapređenje koordinacije između nacionalnog i lokalnog nivoa, kroz sistemsko povezivanje institucija i lokalnih aktera, kako bi se obezbijedilo pravovremeno prepoznavanje rizika i efikasno sprovođenje preventivnih aktivnosti na terenu"zaključuju iz MUP-a.