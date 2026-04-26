Povodom pucnjave u hotelu "Vašington Hilton", oglasila se predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je izrazila solidarnost sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen razgovarala je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom nakon navodnog pokušaja napada na njega tokom gala večere sa dopisnicima Bijele kuće u hotelu "Vašington Hilton".

Fon der Lajen je na mreži X navela da je izrazila solidarnost sa njim i prvom damom Melanijom Tramp.

"Zahvaljujući bezbjednosnim službama niko nije ozbiljno povrijeđen, a policajac koji je ranjen se oporavlja", navodi se u objavi.

Ona je poručila da političkom nasilju nema mjesta u demokratijama. Hici koji su se čuli natjerali su sve prisutne da se sakriju ispod stolova, prenosi Pobjeda.

I just spoke to@POTUSDonald Trump to express my solidarity with him and@FLOTUSafter the attempted attack.



Thanks to the security services no one was seriously harmed and the injured police officer is recovering.



We underlined that political violence has no place in our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)April 26, 2026

Događaju su, pored predsjednika Trampa i potpredsjednika Džej Di Vensa, prisustvovali i brojni visoki državni zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marka Rubija, ministra finansija Skota Besenta, ministra rata Pita Hegseta, ministra energetike Krisa Rajta i Roberta F. Kenedija mlađeg, ministra zdravlja i socijalnih usluga, kao i portparolku Bijele kuće Kerolajn Livit.

Naoružani muškarac, koji je kod sebe imao sačmaru, pištolj i noževe, pucao je na agenta Tajne službe, koji je tom prilikom pogođen u pancir. Donald Tramp je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio pancir i da je u "dobrom stanju".