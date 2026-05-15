Do zastoja dolazi u trenutku kada se krhko primirje nastavlja, a tenzije i dalje prijete novom eskalacijom na Bliskom istoku i produbljuju globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da je nepovjerenje najveća prepreka razgovorima sa SAD o okončanju rata, dodajući da bi diplomatska pomoć Kine bila dobrodošla.

Aragči je rekao da kontradiktorne poruke iz Vašingtona dodatno komplikuju pregovore i izazivaju sumnje u stvarne namjere američke strane.

"Zbog njihovih poruka, sumnjamo u ozbiljnost Amerikanaca. Razgovori bi mogli biti pomjereni sa mrtve tačke ako SAD budu spremne za pravedan i uravnotežen sporazum", rekao je on.

Iran i dalje kontroliše Ormuski moreuz, važan morski prolaz kroz koji je prije rata prolazila petina svetske nafte, dok SAD blokiraju iranske luke.

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije ove nedelje odbacio najnoviji formalni predlog Irana kao "besmislen". Iako je, prema AP-u, Teheran ponudio određene nuklearne ustupke, Tramp zahtjeva da se visoko obogaćeni uranijum ukloni iz zemlje i da se Iran spreči u razvoju nuklearnog oružja. Teheran, s druge strane, tvrdi da je njegov nuklearni program namenjen isključivo za mirnodopske svrhe.

Aragči je izjavio da bi Iran pozdravio diplomatsku podršku drugih zemalja, posebno Kine, podsjećajući na raniju ulogu Pekinga u obnavljanju odnosa između Irana i Saudijske Arabije.

"Kinezi imaju dobre namjere. Zato bi Islamska Republika Iran pozdravila sve što mogu da urade kako bi pomogli diplomatiji", dodao je, javlja Klix.

Pakistan je, u međuvremenu, saopštio da nastavlja diplomatske kontakte o predlozima za prekid vatre, ali bez pružanja detalja o razgovorima.