Porodica žrtve masovne pucnjave na Floridi podnijela je tužbu protiv kompanije OpenAI, tvrdeći da je napadač mjesecima koristio ChatGPT za detaljno planiranje ovog zločina.

Porodica Tirua Čabea, koji je ubijen u masovnoj pucnjavi na Državnom univerzitetu Florida 2025. godine, podnijela je tužbu protiv kompanije OpenAI. U tužbi podnetoj saveznom sudu na Floridi navodi se da je napadaču Finiksu Ikneru u planiranju napada pomogao četbot ChatGPT. Ovo je najmanje druga takva tužba u Sjedinjenim Američkim Državama kojom se OpenAI optužuje za učešće u masovnoj pucnjavi.

Plan napada

U tužbi se tvrdi da je ChatGPT poslužio kao saučesnik u zločinu jer je Ikner planirao i izveo napad koristeći informacije dobijene u višemjesečnim razgovorima sa četbotom. Navodi se da četbot, uprkos razgovorima o masovnim pucnjavama, smrtonosnosti Iknerovog oružja i vremenu najveće posjećenosti studentskog centra, nije označio niti prijavio te interakcije.

Porodica traži odštetu i kaznenu naknadu, a OpenAI optužuju za dizajniranje neispravnog proizvoda i propust da upozore javnost na rizike povezane sa njegovim korišćenjem.

Odgovor kompanije OpenAI

"Prošlogodišnja masovna pucnjava na Državnom univerzitetu Florida bila je tragedija, ali ChatGPT nije odgovoran za ovaj strašan zločin", poručio je u saopštenju portparol OpenAI-ja Dru Pusateri.

"U ovom slučaju je ChatGPT pružio činjenične odgovore na pitanja sa informacijama koje su široko dostupne u javnim internet izvorima i nije podsticao niti promovisao nezakonite ili štetne aktivnosti", dodao je on.

Pusateri je rekao da je kompanija nakon pucnjave identifikovala korisnički nalog za koji se veruje da je povezan sa osumnjičenim i proaktivno ga podelila sa policijom. Naglasio je da kompanija nastavlja da sarađuje sa policijom i neprestano radi na poboljšanju sistema za otkrivanje štetnih namjera.

Detalji napada

Ikner, sin zamjenika šerifa, ubio je dvije osobe i ranio četiri u napadu u Talahasiju na Floridi, nakon čega su ga policajci upucali i hospitalizovali, saopštile su vlasti. Prema sudskim spisima, tereti se za dva ubistva prvog stepena i sedam pokušaja ubistva prvog stepena.

Iknerov advokat nije odmah odgovorio na zahtev za komentar. Glavni državni tužilac Floride Džejms Utmajer u aprilu je objavio da pokreće krivičnu istragu o ulozi ChatGPT-a u pucnjavi nakon što su tužioci pregledali zapise razgovora između Iknera i programa.

Sve više tužbi protiv AI kompanija

Iz OpenAI-ja navode da svoje modele obučavaju da odbijaju zahtjeve koji bi mogli "značajno da omoguće nasilje" i da obavještavaju policiju kada razgovori ukazuju na "neposredan i vjerodostojan rizik od nanošenja štete drugima", pri čemu se u procjeni graničnih slučajeva konsultuju sa stručnjacima za mentalno zdravlje.

Kompanije za vještačku inteligenciju suočavaju se sa sve većim talasom tužbi u kojima se optužuju za propuste u sprečavanju interakcija sa četbotovima za koje tužioci tvrde da doprinose samopovređivanju, mentalnim bolestima i nasilju.

Prošlog mjeseca članovi porodica žrtava jedne od najsmrtonosnijih masovnih pucnjava u Kanadi podnijeli su kolektivnu tužbu protiv OpenAI-ja i izvršnog direktora Sema Altmana. U tužbi tvrde da je kompanija osam mjeseci prije napada znala da ga napadač planira uz pomoć ChatGPT-a, ali o tome nije obavijestila policiju.

