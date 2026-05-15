Juče je objavljeno da su zatvorski policajci pronašli improvizovani mobilni telefon u pritvorskoj ćeliji tog optuženog za šverc cigareta i pranje novca.

Jedan pritvorenik disciplinski odgovara zbog sumnje da je umiješan u slučaj nezakonitog unošenja telefona u ćeliju Istražnog zatvora u kojoj boravi optuženi švercer cigareta Duško Golubović.

Saopšteno je to “Vijestima” zvanično iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), kazavši da utvrđuju okolnosti kako se to nedozvoljeno sredstvo našlo u rukama bivšeg dugogodišnjeg agenta tajne i javne službe.

“Uprava za izvršenje krivičnih sankcija kontinuirano sprovodi aktivnosti pretresa lica i pretresa i pregleda prostorija u kojima su smještena lica lišena slobode, a u cilju sprečavanja unosa i posjedovanja nedozvoljenih stvari i predmeta u prostorijama UIKS-a. U odnosu na Vaš upit, ističemo da su prednje navedene aktivnosti službenika obezbjeđenja u prethodnom periodu rezultirale oduzimanjem određenih predmeta, između kojih i jednog mobilnog telefona koji je bio skriven na poseban način u daljinskom upravljaču od TV”, kazali su iz UIKS-a.

Iz dostavljenih odgovora proizilazi da nijesu do kraja razjasnili kako je i za čije potrebe unijet mobilni telefon...

“Kada je riječ o drugim pojedinostima u vezi sa konkretnim slučajem, ističemo da je UIKS preduzeo dalje radnje i mjere iz svoje nadležnosti, te da je protiv jednog pritvorenika pokrenut i sproveden disciplinski postupak.

Podatke koji se odnose na način unosa nedozvoljenog predmeta, okolnostima pod kojima se isto desilo, za čije potrebe je unijet nedozvoljeni predmet mobilni telefon, čine podatke koji do kraja nijesu u potpunosti utvrđeni iz kojih razloga iste ne možemo komentarisati”, piše u odgovorima.

Pozivajući se na jedan od izvora iz te Uprave, "Vijesti" su objavile da su zatvorski čuvari zbog sumnje da Golubović nedozvoljeno koristi mobilni telefon, više puta pretresali ćeliju u kojoj boravi.

“Iako su u njegovoj ćeliji prethodno izvršeni više puta detaljni pretresi, improvizovani telefon je uspjevao da otane neotkriven, do posljednjeg pretresa kada je i otkriveno da je, zapravo, pričao uz pomoć prepravljenog daljinskog upravljača od televizora”, kazao je sagovornik "Vijesti" prije dva dana...

I on je naglasio da bi istraga nadležnih trebalo da pokaže ko je “majstor” koji je omogućio Goluboviću da sa spoljnim svijetom komunicira uz pomoć daljinskog upravljača...