SI Đinping ponudio pomoć Trampu u ratu sa Iranom.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom da mu je Si Đinping ponudio pomoć u ratu sa Iranom. On je to izjavio u razgovoru za "Fox News" posle sastanka tet-a-tet nakon čega je uslijedila svečana večera u "Zlatnoj sobi".

Obojica su se složila u vezi Ormuskog moreuza, da on mora da ostane otvoren za bezbjedan prolazak svih brodova, i komercijalnih i naftnih tankera. Tramp je izjavio da mu je predsjednik Si Đinping ponudio pomoć u rešavanju tog problema.

"Predsjednik Kine Si Đinping je rekao da će pomoći na bilo koji način ako može", rekao je Tramp.