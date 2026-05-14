Pao mali medicinski avion u Novom Meksiku sa četiri putnika.
U Novom Meksiku u Sjedinjenim Američkim Državama je pao manji medicinski avion u kom su bile četiri osobe, piše "ABC News". Letelica je pala jutros blizu Ruidosa što je potvrdila i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).
Avion tipa "Beech craft King Air 90" poletio je iz Rozvela i bio je na putu ka regionalnom aerodromu Sijera Blanka kada se srušio oko četiri sata ujutru po lokalnom vremenu. Letelica je pala u udaljeno, šumovito područje.
Prijavljen je požar na mestu pada. Na licu mjesta bile su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
Još uvijek nije poznat uzrok nesreće. Nije poznato u kakvom su stanju putnici, navodno su svi poginuli, ali nema zvaničnih informacija o tome zasad.
Today: a medevac aircraft crashed in New Mexico (US). All 4 aboard died and the accident triggered a forest fire in Captain Mountains, NE of Ruidoso. Aircraft was a King Air [Reg. "N249CP"] operated by Angels Envy Aviation LLChttps://t.co/C4cq4TJayKpic.twitter.com/EwBkh6q2jK— Francisco Cunha (@OnDisasters)May 14, 2026