U selu kod Kuršumlije je mašina za baliranje sijena odsjekla ruku mladiću.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U selu Grabovnica kod Kuršumlije je danas oko 17 časova mašina za baliranje sijena odsjekla ruku mladiću (21) iz tog sela, saznaje "Kurir". Mladić je u trenutku incidenta bio sam na njivi i trenutno se nalazi u Kliničkom centru u Nišu na operaciji.

Lekari pokušavaju da mu prišiju odsječenu ruku. Hitna služba Doma zdravlja Kuršumlija ga je brzo prevezla do bolnice u Prokuplju, a onda i do niškog Kliničkog centra.

On je uspio da ponese svoju odsječenu ruku do kuće koja se nalazi na oko 50 metara od mjesta incidenta. Majka ga je dovezla do Hitne pomoći Doma zdravlja.

"Majka ga je dovezla do Hitne pomoći Doma zdravlja, a mi smo da odmah prebacili u prokupačku bolnicu, noseći i ruku. Amputirana je do ramena.

On je odlučio da ipak proba da mu prišiju ruku, ali trenutno u prokupačkoj bolnici nije bilo slobodnog saniteta, pa smo mi pozvali direktorku Doma zdravlja Kuršumlije Uraniju Petrović, jer je naš transport ograničen do Prokuplja i ona je odobrila da ga odvezemo za Niš. Mi se sada vraćamo, a on je na operacionom stolu i svi se nadamo najboljem", objasnila je za "Kurir" dr Nadica Deljanin.

(Kurir/MONDO)