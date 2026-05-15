SDT tvrdi da je ta šestorka pripremala ubistvo R.S.

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv više osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanja isprave, saopšteno je iz te institucije.

Krivični postupak pokrenut je protiv Miloša Marković, Arjana Rečkovića, Tarika Muminovića, Vukašina Markovića, kao i B.L. i A.A.

Marković, Rečković i Tarik Muminović uhapšeni su nedavno, a lišenjem njihove slobode SDT, Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Centar" Sektora za borbu protiv kriminala i Specijalne jedinice policije Uprave policije i uz pomoć Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) spriječili su ubistvo tog visokopozicionoranog pripadnika podgoričke ćelije kavačkog klana.

"U izviđaju, koji je prethodio postupku istrage, prikupljeni su brojni materijalni, pisani i elektronski dokazi i tragovi krivičnih djela, a između ostalih i vatreno oružje i municija, motorna vozila, elektronski uređaji i lažne javne isprave, koje su pripadnici kriminalne organizacije koristili za međusobnu komunikaciju, prevoz, tajno osmatranje i praćenje oštećenog, skrivanje i prikrivanje identiteta ili su namjeravali da iskoriste za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, u čijem izvršenju su spriječeni.

U naredbi o sprovođenju istrage, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici da okrivljenom A.A. odredi pritvor, dok je okrivljenima A.R. i T.M., pritvor, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, već određen, a okrivljeni M.M. je sproveden na izdržavanje kazne po ranijoj osudi", navodi se u saopštenju SDT-a.