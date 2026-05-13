Crveni tepih je dočekao Donalda Trampa po slijetanju u Kinu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp stigao je danas popodne u Peking u Kini na dvodnevni samit na kom će imati niz sastanaka sa visokim funkcionerima Narodne Republike Kine na čelu sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom. Trampa je dočekao kineski potpredsjednik Han Zeng, dok će Si Đinping sjutra, u četvrtak 12. maja, dočekati Trampa kada zvanično i počinje dvodnevni samit.

Za Trampa je priređen poseban crveni tepih, kao i koreografija tinejdžera koji su mahali američkim i kineskim zastavicama u rukama. Sa Trampom su u Peking stigli poznati privrednik i vlasnik kompanija "Tesla" i "X" Elon Mask, američki državni sekretar Marko Rubio, sekretar Ministarstva odbrane Pit Hegset i mnogi drugi iz najužeg kruga saradnika američkog predsednika.

Trampa je dočekao i Dejvid Perdu, američki ambasador u Kini. Tramp je nakon slijetanja pozdravio okupljene, zahvalio im se na srdačnom dočeku i otišao je pravo u hotel kako bi se odmorio i pripremio za niz aktivnosti u naredna dva dana.