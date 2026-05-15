"Beba je bukvalno ispadala, nisam mogla da ustanem od bolova": Kajli Džener prošla kroz pakao u 2. trudnoći

Kajli Džener iskreno je govorila o problemima dok je bila u drugom stanju.

Zvijezda rijalitija i vlasnica kozmetičkog brenda Kajli Džener gostovala je u podkastu "Therapuss" kod Džejka Šejna, gdje je prvi put otvoreno govorila o trudnoći sa sinom Erom. Kako je priznala, druga trudnoća bila je znatno teža od prve, kada je dobila ćerku Stormi, a problemi su počeli već u 12. nedelji.

Kajli je iskreno pričala o izazovima i teškim momentima kroz koje je prolazila tokom tog perioda, otkrivši detalje koje do sada nije delila sa javnošću.

"Imala sam užasne bolove u kičmi i išijas. Jednog jutra sam se probudila i nisam mogla da hodam", priznala je Kajli. Istakla je da ju je to dodatno potreslo jer je bila u formi pre drugog stanja.

Tokom prve trudnoće sa Stormi dobila je oko 27 kilograma, pa je pred porođaj imala gotovo 91 kilogram. U drugoj trudnoći dobila je još više, oko 30 kilograma, što joj je dodatno otežalo cio period kroz koji je prolazila.

"Mučnine su bile strašne. Ako ne jedem odmah, bude mi mnogo gore. Jela sam bukvalno sve", rekla je kroz smjeh i dodala da je svake večeri pojela po cijelu kutiju sladoleda. Pored sladoleda, najviše je žudjela za ugljenim hidratima i đevrecima, a priznaje da je druga trudnoća bila potpuno drugačije iskustvo od prve, koju opisuje kao "laganu i mirnu".

Najveći problem predstavljali su konstantni bolovi zbog kojih je često bila prikovana za krevet.

"Nisam mogla da ustanem od bolova u leđima i išijasa", rekla je Kajli i priznala da je imala ozbiljne probleme.

"Bila sam otvorena tri centimetra skoro dva mjeseca. Doktor mi je rekao da moram strogo da mirujem", ispričala je i otkrila da je osećaj kao da će beba "ispasti" svake sekunde.

Kajli se osvrnula i na svoju prvu trudnoću, kada je sa samo 19 godina saznala da čeka djete.

"Bila sam prestravljena. Najviše sam se plašila da kažem roditeljima", izjavila je. Ipak, reakcija je bila mnogo bolja nego što je mislila.

"Niko nije bio ljut. Samo sam duboko u sebi znala da želim to dijete", rekla je ona i istakla da se krila od javnosti u tom periodu.

"Skoro nisam izlazila iz kuće. Danas mislim da sam na taj način štitila sebe", rekla je Kajli.

"Plakala sam tri sata jer sam konačno skinula veliki teret sa sebe. Toliko dugo sam skrivala nešto ogromno od cijelog svijeta", zaključila je Džener.