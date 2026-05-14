SI Đinping priredio svečani banket u "Zlatnoj sobi" za Trampa i američku delegaciju. Poznato šta su večerala dvojica lidera.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nalazi se u dvodnevnoj posjeti Narodnoj Republici Kini. Nakon sastanka sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, gosti iz Sjedinjenih Država upućeni su u takozvanu "Zlatnu sobu" gdje je bio priređen svečani banket, prenosi "Skaj Njuz".
U takozvanoj "Zlatnoj sobi" su bili pažljivo priređeni veliki okrugli stolovi sa zlatnim escajgom (viljuške, noževi i kašike), a poznato je i šta su imali za večeru gosti iz Sjedinjenih Država. Gosti su prvo mogli da uživaju u predjelu, a nakon toga je stiglo i glavno jelo nakon čega je uslijedio i dezert.
Šta su večerali Si Đinping i Donald Tramp?
Što se tiče glavnog dijela večere, tu je bilo servirano nekoliko jela. To su:
- Jastog u paradajz supi
- Hrskava goveđa rebra
- Dinstano sezonsko povrće
- Kuvani losos u sosu od senfa
- Pržene svinjske pogačice
- Pekinška patka
Što se tiče dezerta, gosti su mogli da biraju između slatkog peciva, tiramisua, voća i sladoleda. Tramp je neposredno pred večeru govorio da su u Sjedinjenim Državama najpopularniji kineski restorani brze hrane, pohvalio je uticaj azijske kuhinje na Sjedinjene Države.
❗️Trump & Xi Take Their Seats At State Banquet In Beijing— RT_India (@RT_India_news)May 14, 2026
We don't think that's a Big Mac under that cloche.pic.twitter.com/remxZmUwYd