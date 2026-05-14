SI Đinping priredio svečani banket u "Zlatnoj sobi" za Trampa i američku delegaciju. Poznato šta su večerala dvojica lidera.

Izvor: Profimedia/Brendan SMIALOWSKI / AFP

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nalazi se u dvodnevnoj posjeti Narodnoj Republici Kini. Nakon sastanka sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, gosti iz Sjedinjenih Država upućeni su u takozvanu "Zlatnu sobu" gdje je bio priređen svečani banket, prenosi "Skaj Njuz".

U takozvanoj "Zlatnoj sobi" su bili pažljivo priređeni veliki okrugli stolovi sa zlatnim escajgom (viljuške, noževi i kašike), a poznato je i šta su imali za večeru gosti iz Sjedinjenih Država. Gosti su prvo mogli da uživaju u predjelu, a nakon toga je stiglo i glavno jelo nakon čega je uslijedio i dezert.

Pogledajte fotografije sa večere Si Đinpinga i Donalda Trampa

Šta su večerali Si Đinping i Donald Tramp?

Što se tiče glavnog dijela večere, tu je bilo servirano nekoliko jela. To su:

Jastog u paradajz supi

Hrskava goveđa rebra

Dinstano sezonsko povrće

Kuvani losos u sosu od senfa

Pržene svinjske pogačice

Pekinška patka

Što se tiče dezerta, gosti su mogli da biraju između slatkog peciva, tiramisua, voća i sladoleda. Tramp je neposredno pred večeru govorio da su u Sjedinjenim Državama najpopularniji kineski restorani brze hrane, pohvalio je uticaj azijske kuhinje na Sjedinjene Države.

Pogledajte snimak sa večere Si Đinpinga i Donalda Trampa