zbog tehničkih problema proba je pomerena čak tri puta.
Generalna proba pred veliko finale 70. izdanja Pjesme Evrovizije, koja je trebalo da bude održana u popodnevnim satima, još uvijek nije počela.
Kako javlja reporterka Marina Cvetković sa lica mjesta, organizatori se suočavaju sa tehničkim problemima zbog kojih je proba odložena već treći put.
Takmičari i delegacije trenutno čekaju nove informacije, dok vlada velika neizvesnost pred samu završnicu jednog od najgledanijih muzičkih događaja godine.
Potpuni haos na generalnoj probi: Saznali smo šta se dešava pred finale Evrovizije, novi problemi za organizatore
Poznat redosled nastupa
- Danska – Søren Torpegaard Lund 'Før Vi Går Hjem'
- Nemačka – Sarah Engels 'Fire'
- Izrael – Noam Bettan 'Michelle'
- Belgija – ESSYLA 'Dancing on the Ice'
- Albanija – Alis 'Nân'
- Grčka – Akylas 'Ferto'
- Ukrajina – LELÉKA 'Ridnym'
- Australija – Delta Goodrem 'Eclipse'
- Srbija – LAVINA 'Kraj Mene'
- Malta – AIDAN 'Bella'
- Češka – Daniel Zizka 'CROSSROADS'
- Bugarska – DARA 'Bangaranga'
- Hrvatska – LELEK 'Andromeda'
- Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER 'Eins, Zwei, Drei'
- Francuska – Monroe 'Regarde!'
- Moldavija – Satoshi 'Viva, Moldova!'
- Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen 'Liekinheitin'
- Poljska – ALICJA 'Pray'
- Litvanija – Lion Ceccah 'Sólo Quiero Más'
- Švedska – FELICIA 'My System'
- Kipar – Antigoni 'JALLA'
- Italija – Sal Da Vinci 'Per Sempre Sì'
- Norveška – JONAS LOVV 'YA YA YA'
- Rumunija – Alexandra Căpitănescu 'Choke Me'
- Austrija – COSMÓ 'Tanzschein'