Kineski predsjednik Si Đinping priredio je državni banket u Velikoj sali naroda u Pekingu u čast američkog predsjednika Donalda Trampa tokom njegove zvanične posjete Kini.

Si Đinping je tokom zdravice poručio da "podmlađivanje kineske nacije i ponovno stvaranje Amerike velikom mogu ići ruku pod ruku" i dodao da bi Kina i Sjedinjene Američke Države "trebalo da budu partneri, a ne rivali", prenio je "Skaj njuz".

Kineski predsjednik je istakao i da će 2026. godine biti obilježena 250. godišnjica Američke deklaracije o nezavisnosti, ocijenivši da kineski i američki narod predstavljaju "velike narode" koji mogu da doprinesu zajedničkom prosperitetu.

Kineski lider nazvao je Trampovu posjetu Kini istorijskom.

President Xi offers a toast at the state banquet dinner in Beijing: "To the bright future of China-U.S. relations, and the friendship between the two peoples, and to the health of President Trump and all of the friends present."pic.twitter.com/VmJeU4Xk1f — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)May 14, 2026

Tramp je u svom obraćanju rekao da mu je ukazana "velika čast" dobrodošlicom u Pekingu i zahvalio Siju na "veličanstvenom dočeku".

"Ranije danas smo imali izuzetno pozitivne i produktivne razgovore i sastanke sa kineskom delegacijom, a večeras je još jedna dragocjena prilika da među prijateljima razgovaramo o nekim stvarima o kojima smo danas razgovarali", rekao je Tramp.

On je ocijenio odnose SAD i Kine kao "jedne od najznačajnijih u ljudskoj istoriji".

Tramp je pozvao Si Đinpinga da 24. septembra posjeti SAD. Tramp je u Pekingu rekao da mu je čast da uputi poziv za posjetu Siju i prvoj dami Kine Peng Lijuan, preneo je "Skaj njuz".

Tokom banketa Si je nazdravio Trampu i Sjedinjenim Američkim Državama, dok se američki predsjednik, koji ne konzumira alkohol, pridružio zdravici.

Tramp poziva Sija u Vašington

Tokom kratkih obraćanja na državnom prijemu, Tramp je nazvao razgovore izuzetno pozitivnim i produktivnim. Zahvalio se svom kolegi na velikoj časti i veličanstvenoj ceremoniji dobrodošlice koja mu je ukazana ranije tog dana.

Tramp je povukao istorijske paralele između dvije zemlje, opisujući njihov odnos kao „jedan od najznačajnijih u svjetskoj istoriji“. Naveo je trgovinu američkog trgovca Semjuela Šoa sa Kinom prije 250 godina, citiranje Konfučija u novinama od strane Bendžamina Frenklina i napore predsjednika Teodora Ruzvelta, koji je pomogao u osnivanju univerziteta koji je Si pohađao.

Takođe je naveo modernije primjere veze. „Kao što Kinezi sada vole košarku i farmerke, tako i kineski restorani u Americi sada brojčano nadmašuju pet najvećih lanaca brze hrane u Sjedinjenim Državama zajedno“, rekao je, nazvavši to „govori mnogo“.

Američki predsjednik je dodao da zemlje imaju „mnogo toga zajedničkog“, ističući vrijednosti kao što su „naporni rad“, „hrabrost“ i „dostizanje“. „Svijet je posebno mjesto kada smo nas dvojica ujedinjeni i zajedno“, rekao je.

Tramp je takođe odredio zvanični datum posjete Sija i njegove supruge Peng Vašingtonu, pozivajući ih u Bijelu kuću 24. septembra.