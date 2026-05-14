Izbio ozbiljan incident između kineskih i američkih zvaničnika ispred kompleksa Hrama neba tokom susreta Si Đinpinga i Donalda Trampa.

Tokom današnjih susreta kineske i američke delegacije povodom dvodnevne posete američkog predsjednika Donalda Trampa Narodnoj Republici Kini, dogodilo se nekoliko ozbiljnih incidenata usred "sudara" kineskog i američkog bezbjednosnog protokola, piše "Dejli Mejl". Kako navodi pomenuti britanski list, najozbiljniji incident se dogodio ispred kompleksa Hrama neba gdje su kineski zvaničnici više od pola sata zadržali i blokirali američku delegaciju i brojne predstavnike američkih medija, a nakon toga je uslijedila i svečana večera u "Zlatnoj sobi".

Otkriveno je da je svađa nastala zbog naoružanog pripadnika američke Tajne službe koji je bio u pratnji medijskih ekipa. Kineskim zvaničnicima je to bilo sumnjivo, a s obzirom da u Hram neba nije dopušten ulazak sa oružjem, jasno je zašto je nastao nesporazum.

US Secret Service and press are detained by Chinese agents in tense standoff.

Amerikanci su na to burno odreagovali. Rekli su da su svi zajedno sa američkim predsjednikom i da agent Tajne službe ima dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Ovo je inače bio drugi ozbiljniji sukob. Prije toga je izbio nesporazum između američkih zvaničnika i predstavnika kineskih medija što je okarakterisano kao propust u samoj organizaciji.

