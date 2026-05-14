Susret Donalda Trampa i Si Đinpinga u Pekingu obilježila je složena dinamika moći. Stručnjaci su analizirali njihov intenzivan stisak ruke od 10 sekundi koji krije snažnu diplomatsku poruku.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i kineski predsjednik Si Đinping pokazali su "složenu dinamiku moći" tokom susreta u Pekingu, uključujući dug i intenzivan stisak ruke koji je, prema analizi stručnjaka za govor tijela, imao i simboličku diplomatsku težinu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.
Stručnjak za govor tijela Džudi Džejms ocijenila je da je rukovanje između dvojice lidera trajalo oko deset sekundi i uključivalo više uzastopnih tapšanja, što je protumačeno kao pokušaj učvršćivanja odnosa i kontrole trenutka, prenio je Dejli mejl.
Prema njenoj analizi, Tramp je prvi inicirao rukovanje, ispruživši ruku sa blagim okretom dlana nagore, što se u neverbalnoj komunikaciji često tumači kao signal preuzimanja inicijative.
Džejms je navela da su se tokom susreta razmjenjivali i intenzivni pogledi, uz odsustvo uobičajene opuštene atmosfere viđene u ranijim diplomatskim susretima.
"Tramp je koristio snažan kontakt očima i više uzastopnih tapšanja Sijeve ruke, što sugeriše pokušaj da se učvrsti odnos i pošalje poruka bliskosti", navela je ona.
Pogledajte fotografije sastanka Trampa i Si Đinpinga
Govor tijela odao skrivene detalje sastanka Trampa i Sija: Stručnjaci detaljno analizirali, evo šta je zaključak
Atmosfera bila formalnija nego ranije
Ona je uporedila Trampov i Sijev susret sa ranijim diplomatskim posjetama, ocjenjujući da je atmosfera bila formalnija i manje razigrana nego tokom prethodnih susreta kineskog lidera sa drugim državnicima.
Sastanak dvojice lidera održan je u Velikoj narodnoj sali u Pekingu, gdje su razgovori trajali oko dva sata i 15 minuta.
Kineski predsjednik je u uvodnom obraćanju takođe pomenuo koncept "Tukididove zamke", upozoravajući na istorijske rizike sukoba između sile u usponu i postojeće globalne sile.
Tramp je, prema izvještajima, tokom sastanka pohvalio doček u Pekingu, rekavši da je to "časti kakvu je malo ko ikada imao", dok je atmosfera u sali opisana kao istovremeno formalna i strateški kontrolisana.
(Blic/MONDO)