Dio rukovodstva "Solidarnog" protivi se ulasku predstavnika Ministarstva u organe upravljanja, dok sindikat upozorava da bi takav stav mogao ugroziti buduće finansiranje

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prosvjetni radnici okupljeni u Stambenoj zadruzi „Solidarno“ mogli bi ostati bez 2,1 milion eura državne podrške za rješavanje stambenih pitanja, nakon što je dio rukovodstva te organizacije odbio predlog da predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) učestvuju u radu njenih organa.

Kako prenosi portal Vijesti, spor je nastao nakon što je MPNI predložilo da u Upravnom odboru Zadruge ima četiri predstavnika iz reda zadrugara, kao i jednog člana u Nadzornom odboru bez prava odlučivanja, kako bi pratilo način raspodjele sredstava koja godinama obezbjeđuje za rad Zadruge.

Prema informacijama koje prenosi portal Vijesti, Glavni odbor Sindikata prosvjete, osnivača Zadruge, podržao je uključivanje predstavnika Ministarstva, ocjenjujući da je riječ o opravdanom i korisnom modelu saradnje sa institucijom koja finansijski podržava rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u prosvjeti.

MPNI je, kako prenosi portal Vijesti, od 2002. godine do danas Stambenoj zadruzi „Solidarno“ uplatilo više od 12,5 miliona eura. Samo u okviru posljednjeg trogodišnjeg sporazuma za period od 2023. do 2025. godine opredijeljeno je ukupno 2,1 milion eura, odnosno po 700.000 eura godišnje.

Direktor Zadruge Zoran Stanišić smatra da Ministarstvo nema pravo na unaprijed rezervisana mjesta u upravljačkim organima, ističući da Zadrugom treba da upravljaju njeni članovi, u skladu sa zadružnim principima i važećim zakonima.

S druge strane, predsjednik Skupštine Zadruge Nihad Kršić poručuje da ne dijeli stav dijela zadrugara koji se protive uključivanju predstavnika MPNI u rad organa upravljanja.

Kako prenosi portal Vijesti, Kršić smatra da je zahtjev Ministarstva potpuno legitiman, imajući u vidu da je riječ o glavnom finansijeru Zadruge, te upozorava da bi odbijanje saradnje moglo dovesti do toga da novi trogodišnji sporazum ne bude potpisan.

„Dio zadrugara koji misli drugačije rizikuje da MPNI ne potpiše novi sporazum, čime bismo za naredne tri godine izgubili 2,1 milion eura“, upozorio je Kršić.

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović ocijenio je da nije logično da institucija koja je uložila više od deset miliona eura nema svoje predstavnike u organima Zadruge.

On je istakao da Sindikat predlog Ministarstva ne vidi kao pokušaj preuzimanja nadležnosti, već kao pruženu ruku za unapređenje saradnje i veću podršku prosvjetnim radnicima.

Kako prenosi portal Vijesti, Božović je upozorio i da Zadruga trenutno ima više od 1,2 miliona eura zahtjeva za kredite na čekanju, kao i planove za gradnju novih stambenih objekata, zbog čega je nastavak saradnje sa Ministarstvom od ključnog značaja.

Stanišić, međutim, tvrdi da Zadruga ne osporava pravo Ministarstva na kontrolu trošenja sredstava, već isključivo mogućnost da direktno učestvuje u upravljanju.

„Zadruga prihvata kontrolu svakog eura, ali kontrola sredstava i upravljanje Zadrugom nijesu isto“, poručio je Stanišić.

Kako prenosi portal Vijesti, Stambena zadruga „Solidarno“ trenutno broji 2.320 članova. Tokom prošle godine ostvarila je priliv sopstvenih sredstava od 644.530 eura, dok je u članstvo primljeno 725 novih zadrugara. U istom periodu maksimalni iznos kredita povećan je sa 15.000 na 20.000 eura.