Ujedinjeni Arapski Emirati navodno su izveli vojne udare na Iran, uključujući napad na rafineriju na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu, tvrdi Volstrit džurnal.

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su vojne udare na Iran, tvrde izvori upoznati sa slučajem, čime se ta zalivska monarhija praktično pretvorila u aktivnog učesnika rata u kojem je upravo ona bila jedna od glavnih iranskih meta, ekskluzivno je objavio Volstrit džurnal.

Napadi, koje Emirati dosad nisu javno priznali, uključivali su i udar na rafineriju na iranskom ostrvu Lavan u Persijskom zalivu, piše Volstrit džurnal. Napad se dogodio početkom aprila, u vrijeme kada je Donald Tramp objavio prekid vatre nakon petonedeljne vazdušne kampanje. Udar je izazvao veliki požar i na mjesecima izbacio veliki dio kapaciteta rafinerije iz pogona.

Iran je tada objavio da je rafinerija pogođena u neprijateljskom napadu te je kao odgovor pokrenuo talas raketnih i dronskih udara na Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Prema jednom izvoru, SAD nije bio nezadovoljan tim napadom jer se prekid vatre još nije stabilizovao, a Vašington je tiho pozdravio uključivanje Emirata i drugih zalivskih država spremnih da se uključe u sukob.

Emirati odbili da komentarišu napade

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata odbilo je da komentariše navodne napade, ali je podsjetilo na ranije izjave u kojima je naglašavalo pravo države da odgovori na neprijateljske poteze, uključujući i vojnu reakciju."

"Značajno je to što je jedna zalivska arapska država direktno napala Iran kao zaraćena strana. Teheran će sada pokušati dodatno da produbi razdor između Emirata i drugih zalivskih država koje pokušavaju da posreduju u okončanju rata", rekla je Dina Esfandijari, analitičarka za Bliski istok.

Iako su zemlje Persijskog zaliva prije rata tvrdile da neće dozvoliti korišćenje svog vazdušnog prostora za napade, Iran je nakon izbijanja sukoba počeo da gađa zalivske gradove, energetsku infrastrukturu i aerodrome kako bi povećao političku i ekonomsku cijenu rata.

Iran žestoko udarao na UAE

Veliki dio iranskih napada bio je usmjeren upravo prema Emiratima, koji su, prema navodima izvora, bili meta više od 2.800 projektila i dronova - više nego ijedna druga država, uključujući Izrael.

Napadi su teško pogodili vazdušni saobraćaj, turizam i tržište nekretnina u Emiratima te izazvali promjenu strateškog pogleda zemlje na Iran, koji sada vide kao destabilizujućeg aktera i prijetnju modelu razvoja zasnovanom na bezbijednosti i stabilnosti.

Ujedinjeni Arapski Emirati tako su postali najotvorenije konfrontacijska država među zalivskim monarhijama te su tokom rata održali snažnu vojnu saradnju sa SAD.

"Emiraćani su od početka jasno stavljali do znanja da ne žele ovaj rat, ali regionalna slika dramatično se promijenila nakon prvih iranskih udara na Emirate. Činilo se da je samo pitanje vremena kada će se zalivske države aktivnije vojno uključiti", rekao je H. A. Helijer iz londonskog instituta Rojal junajted servisiz institut.

Špekulacije o ulozi Emirata počele su još sredinom marta, kada je iznad Irana snimljen borbeni avion za koji se vjerovalo da ne pripada ni Izraelu ni SAD. Istraživači su potom upozoravali na fotografije koje navodno prikazuju francuske Miraže i kineske dronove Ving Lung koje koriste Emirati.

Sposobno ratno vazduhoplovstvo

Iako se vojno ne mogu porediti sa SAD, Emirati raspolažu veoma sposobnim ratnim vazduhoplovstvom sa borbenim avionima Miraž i F-16 te razvijenim sistemima nadzora i podrške.

"Ako imate tako sposobno ratno vazduhoplovstvo, zašto biste samo sjedeli i trpjeli iranske napade bez odgovora?", rekao je penzionisani američki general Dejvid Deptula.

Emirati su tokom rata dodatno učvrstili odnose sa SAD, a osim vojnih udara podržali su i nacrte rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima bi se, ako bude potrebno, odobrila upotreba sile za razbijanje iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom.

Istovremeno su preduzeli i mjere protiv iranskih finansijskih interesa; zatvarali su škole i klubove u Dubaiju povezane sa Teheranom te iranskim državljanima ograničavali izdavanje viza i tranzitna prava. Iran je potom više puta optuživao Emirate da su se pridružili američko-izraelskoj kampanji.

"Ako ste saveznik i želite da se uključite, ovo je idealan trenutak jer je nivo prijetnje veoma nizak", rekao je penzionisani američki pukovnik Džon "Džej-Vi" Venebl nakon što su SAD i Izrael uništili veliki dio iranskih protivvazdušnih kapaciteta.