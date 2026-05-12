Ujedinjeni Arapski Emirati izvodili raketne napad na Iran početkom aprila. Bombardovali su rafineriju nafte u Iranu.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) izvodili su raketne napade na Iran, prenosi "Skaj Njuz" saznanje "Wall Street Journal". Ugledni američki list ima informacije od dva upućena izvora iako se Ujedinjeni Arapski Emirati zasad nisu zvanično oglasili o ovim napadima koji su izvođeni početkom aprila.

Napadnuta je tada iranska rafinerija nafte na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu. Zasad nema nezavisnih potvrda o ovim informacijama.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Emirati bombardovali Iran?! Poznato i šta je bila meta napada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.