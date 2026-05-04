Ujedinjeni Arapski Emirati oborili iranske dronove.
Iran je danas lansirao četiri drona na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i od četiri bespilotne letjelice, tri su oborene, dok je četvrta završila u moru, javlja britanski "Gardijan". Ministar odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata je saopštio na svom "X" nalogu da je danas izbio požar u industrijskoj zoni nakon napada iza kog stoji Iran.
Nije poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih. Ministarstvo odbrane UAE je potvrdilo da su odbijeni svi napadi Irana.
There are also reports of a fire at an oil facility in the city of Fujairah, allegedly caused by a drone attack from Iran.