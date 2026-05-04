Ujedinjeni Arapski Emirati oborili iranske dronove.

Izvor: X/NEXTA

Iran je danas lansirao četiri drona na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i od četiri bespilotne letjelice, tri su oborene, dok je četvrta završila u moru, javlja britanski "Gardijan". Ministar odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata je saopštio na svom "X" nalogu da je danas izbio požar u industrijskoj zoni nakon napada iza kog stoji Iran.

Nije poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih. Ministarstvo odbrane UAE je potvrdilo da su odbijeni svi napadi Irana.