Željko Mitrović iznenadio je voditeljku Jovanu Jeremić neobičnim iznenađenjem.

Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Vlasnik "Pinka", Željko Mitrović iznenadio je voditeljku Jovanu Jeremić kada je uz pomoć vještačke inteligencije napravio za nju pjesmu i spot.

Voditeljku je ovaj potez doveo do suza.

"Do te mjere je sve skinuo, da ja ne mogu da vjerujem, čak i stajlinge, oblik butina, ja sam malo jača tu u nogama u kukovima. Ja sam šokirana, sve do mladeža je skinuo" rekla je Jovana Jeremić koja je u jednom trenutku počela da plače.

Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Inače, u pomenutom spotu, Jovana Jeremić đuska uz robote, skače sa zgrade u provokativnim izdanjima.

Pogledajte kadrove:

Vidi opis Jovana Jeremić se rasplakala zbog Željka Mitrovića: Prije je kaznio i skinuo joj 50% plate, sad povukao šok potez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 10 / 10

"Ne postoje riječi za ovaj gest"

Inače, ovo je već drugi animirani spot kojim je Željko oduševio Jovanu.

"Ne postoje riječi za ovaj gest. Hvala na svemu. Trudiću se i dalje još više. Hvala što me poštujete i volite. Hvala što ste bili uz mene u najtežem periodu mog života. Porodica", napisala je ona tada i dodala:

"Hvala na poštovanju i ljubavi, hvala što me niste napustili".

Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Podsjetimo, vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović jednom prilikom je kaznio je voditeljku Jovanu Jeremić u programu uživo.

"Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim. Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čovjeka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumjela", rekao je tada Željko.

"Ja sam to viteški iznela. Naučila sam, priznam kad pogriješim", odgovorila je Jovana.