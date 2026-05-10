Identifikovan nulti pacijent, odnosno prvi zaraženi, koji je obolio od hantavirusa na kruzeru "MV Hondius".

Identifikovan je nulti pacijent, odnosno prvi zaraženi, koji je obolio od hantavirusa na luksuznom kruzeru "MV Hondius", prenosi "RT Balkan". U pitanju je muškarac Leo Šilperoord (70) iz Holandije koji je bio ornitolog po zanimanju kao i njegova supruga Mirjam sa kojom je bio na putovanju po južnoameričkim zemljama, a danas je kruzer stigao na Tenerife gdje su evakuisani svi putnici za koje se sumnja da su zaraženi.

Oni su prve žrtve hantavirusa. Navodno su posjetili jednu deponiju u Argentini na kojoj su posmatrali i fotografisali ptice.

Poreklom su iz Haulervijka, mjesta sa oko 3.000 stanovnika. On je prvi razvio simptome i preminuo je 11. aprila, dok je njegova supruga preminula 15 dana kasnije.

Lokalno stanovništvo je izbjegavalo tu deponiju na kojoj su oni bili u gradu Ušuaje odakle je kruzer i isplovio. Oni su, navodno, posmatrali bjelogrlu karaku koja može da se vidi samo u Čileu i Argentini.

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.

Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.

Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo retkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.