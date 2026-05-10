Identifikovan je nulti pacijent, odnosno prvi zaraženi, koji je obolio od hantavirusa na luksuznom kruzeru "MV Hondius", prenosi "RT Balkan". U pitanju je muškarac Leo Šilperoord (70) iz Holandije koji je bio ornitolog po zanimanju kao i njegova supruga Mirjam sa kojom je bio na putovanju po južnoameričkim zemljama, a danas je kruzer stigao na Tenerife gdje su evakuisani svi putnici za koje se sumnja da su zaraženi.
Oni su prve žrtve hantavirusa. Navodno su posjetili jednu deponiju u Argentini na kojoj su posmatrali i fotografisali ptice.
Poreklom su iz Haulervijka, mjesta sa oko 3.000 stanovnika. On je prvi razvio simptome i preminuo je 11. aprila, dok je njegova supruga preminula 15 dana kasnije.
Lokalno stanovništvo je izbjegavalo tu deponiju na kojoj su oni bili u gradu Ušuaje odakle je kruzer i isplovio. Oni su, navodno, posmatrali bjelogrlu karaku koja može da se vidi samo u Čileu i Argentini.
Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.
Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Brod bi trebalo da pristane na Kanarska ostrva u Španiji. Lokalne vlasti strahuju od širenja zaraze, dok je španska vlada naložila sve neophodne medicinske preglede, a mnoge očekuje i karantin.
Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zazare. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.
Koji su simptomi hantavirusa?
Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo retkim slučajevima širi ljudskim kontaktom.
Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.