Putin nije slučajno izjavio da želi da pregovara sa Gerhardom Šrederom o kraju rata u Ukrajini.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na ceremoniji povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu izjavio da se rat u Ukrajini bliži kraju, a onda je cio svijet šokirao rečenicom u kojoj je spomenuo nekadašnjeg njemačkog kancelara Gerharda Šredera kog želi kao partnera u pregovorima o kraju rata u Ukrajini. Planeta je ostala u šoku zbog pominjanja Šredera, ali prema pisanju "Rojtersa", Njemačka je odbila taj predlog.

Putin je ovim predlogom želeo da unese razdor u zapadne zemlje, prije svega Njemačku koju je nekada vodio upravo Šreder, veliki prijatelj Vladimira Putina. To je ono što mnogi ne znaju zbog čega im je i bila čudna izjava ruskog predsjednika sa Crvenog trga u Moskvi.

Zašto Putin želi Šredera za pregovarača o ratu u Ukrajini?

Vladimir Putin i Gerhard Šreder se dugo poznaju i dok je Šreder bio kancelar Njemačke, Rusija i Nemačka su imale dobre odnose. Poznaju se nekoliko decenija, a Šreder je godinama bio na čelu nadzornih odbora ruskih energetskih kompanija "Rosnjeft" i "Nord Stream".

Putin je u više navrata Šredera hvalio i doživljavao ga kao "jedinog zapadnog političara koji razume ruske interese". Putin je izjavom da želi Šredera za pregovarača o ratu u Ukrajini izvršio pritisak na Nemačku želeći unutrašnje rasprave i trošenje energije.

Putin je dosad odbijao bilo kakav kontakt sa aktuelnim zapadnim liderima. Sa druge strane, Šredera vidi kao konstruktivnog političara.