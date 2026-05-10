Ova promjena je uvedena nakon što su Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, i mnogi njegovi najbliži savjetnici ubijeni u napadima SAD i Izraela

Sjeverna Koreja je izmijenila svoj ustav tako da se od njene vojske zahtijeva pokretanje uzvratnog nuklearnog udara ukoliko strani protivnik izvrši atentat na Kim Džong Una.

Ova promjena je uvedena nakon što su Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, i mnogi njegovi najbliži savjetnici ubijeni u napadima na samom početku zajedničke operacije SAD i Izraela protiv režima u Teheranu.

Revizija je usvojena na prvom zasedanju 15. Vrhovne narodne skupštine, koja je otvorena 22. marta u Pjongjangu. Informacija je postala javna u četvrtak, tokom brifinga koji je Nacionalna obavještajna služba (NIS) Južne Koreje održala za visoke državne zvaničnike u Seulu.

Prema navodima NIS, Kim i dalje ima komandu nad nuklearnim snagama, ali ove izmene kodifikuju procedure za uzvratne napade u slučaju da on bude onesposobljen ili ubijen. Izmenjeni Član 3 zakona o nuklearnoj politici glasi: "Ako sistem komandovanja i kontrole nad državnim nuklearnim snagama bude doveden u opasnost napadom neprijateljskih sila... nuklearni udar će biti pokrenut automatski i trenutan."

Iran kao "poziv na buđenje"

Profesor Andrej Lankov sa Univerziteta Kukmin u Seulu navodi:

"Ovo je možda i ranije bila politika, ali sada je dobila na značaju jer je unijeta u ustav. Iran je bio poziv na buđenje. Sjeverna Koreja je videla neverovatnu efikasnost američko-izraelskih napada za obezglavljivanje režima, koji su odmah eliminisali veći dio iranskog rukovodstva, i sada moraju biti prestravljeni."

Ipak, napad dizajniran da eliminiše Kima i njegov krug bio bi daleko teži nego u Iranu. Granice Sjeverne Koreje su hermetički zatvorene, a malobrojne strane diplomate i humanitarci iz "prijateljskih" zemalja su pod stalnim nadzorom, što onemogućava prikupljanje ljudskih obavještajnih podataka koji su bili ključni za uspjeh u Iranu. Takođe, taktika hakovanja saobraćajnih kamera, koju je Izrael koristio u Teheranu, neupotrebljiva je u Pjongjangu zbog ograničenog video-nadzora i strogo kontrolisanog intraneta.