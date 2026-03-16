Sjeverna Koreja je tokom vojne vježbe testirala višecjevni raketni sistem velikog kalibra, dok je Kim Džong Un nadgledao lansiranje u pratnji svoje tinejdžerske ćerke.

Sjeverna Koreja je još jednom demonstrirala svoje raketne sposobnosti tokom vojne vežbe koju je lično nadgledao lider zemlje Kim Džong Un, ovog puta u pratnji svoje tinejdžerske ćerke.

Prema izvještaju državne novinske agencije KCNA, vježba je uključivala testiranje višecevnog raketnog sistema velikog kalibra (najvjerovatnije KN-25 kalibra 600 mm), šaljući jasnu političku i vojnu poruku iz Pjongjanga usred rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu.

Sam događaj je dobio dodatnu simboliku zbog prisustva Kimove ćerke, koja se poslednjih godina sve češće pojavljivala pored svog oca tokom važnih vojnih i državnih događaja. Analitičari u regionu smatraju da takva pojavljivanja imaju dvostruku funkciju.

S jedne strane, ona demonstriraju kontinuitet vlasti u Pjongjangu, dok s druge strane služe kao demonstracija političkog jedinstva i odlučnosti u vrijeme kada se bezbjednosna situacija u regionu ponovo pogoršava.

March 16, 2026

Testiranje raketnog sistema kod istočne obale

Prema informacijama koje je objavila KCNA, Kim je prisustvovao vojnoj vježbi na istočnoj obali zemlje u kojoj je korišćeno dvanaest ultrapreciznih raketnih bacača kalibra 600 milimetara, sistema koje je Sjeverna Koreja poslednjih godina predstavila kao jedan od ključnih elemenata svoje konvencionalne vatrene moći.

Tokom demonstracije lansirano je više raketa, a državni mediji su izvijestili da je cilj vježbe bio da se testira sposobnost sistema da pogodi više strateških ciljeva u kratkom vremenskom periodu.

Kim je tom prilikom izjavio da bi upotreba takvog oružja mogla imati ozbiljne posledice po infrastrukturu protivnika.

"Ako se ovo oružje upotrebi, neprijateljska vojna infrastruktura u dometu njegovog udara nikada neće moći da opstane", rekao je severnokorejski lider.

Iako Pjongjang često daje takve izjave tokom vojnih demonstracija, njihova poruka je očigledno usmjerena ka Sjedinjenim Državama i Južnoj Koreji, koje su poslednjih nedelja sprovodile zajedničke vojne vježbe u regionu.

Reakcija Seula

Južnokorejska vojska saopštila je da je u subotu otkrila lansiranje približno deset balističkih raketa, ispaljenih iz područja sjevernokorejske prijestonice prema Istočnom moru.

Nakon toga, Savet za nacionalnu bezbijednost Južne Koreje ocjenio je lansiranja kao provokaciju i naglasio da takve aktivnosti predstavljaju kršenje rezolucija Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koje Sjevernoj Koreji zabranjuju testiranje balističkog oružja.

U Seulu se veruje da Pjongjang pokušava da takvim potezima demonstrira svoju sposobnost brzog reagovanja na regionalne vojne aktivnosti.

Spor oko vojnih vježbi

Tenzije između dvije Koreje i Sjedinjenih Država ponovo su porasle nakon što su Vašington i Seul započeli zajedničke vojne vježbe velikih razmjera. Vježbe, u kojima učestvuju vazdušne, pomorske i kopnene snage, redovno se u Sjevernoj Koreji tumače kao priprema za potencijalnu invaziju.

Ovo tumačenje ponovila je i Kim Jo Džong, sestra sjevernokorejskog lidera, koja je prošle nedelje optužila SAD i Južnu Koreju da sprovode "provokativnu i agresivnu ratnu probu".

Vašington i Seul odbacuju ove tvrdnje i naglašavaju da su vježbe isključivo odbrambene prirode, usmjerene na održavanje vojne gotovosti. Međutim, ciklus akcije i reakcije između dvije strane održava napetosti na Korejskom poluostrvu godinama.

Modernizacija konvencionalne vojske

Pjongjang u poslednje vrijeme sve više govori o modernizaciji svojih konvencionalnih oružanih snaga. Nakon dugog perioda tokom kojeg je fokus bio gotovo isključivo na njegovom nuklearnom programu i balističkim raketama dugog dometa, pažnja se sada usmjerava na druge segmente vojske.

Prije samo nekoliko dana, Kim Džong Un i njegova ćerka posetili su fabriku vojne industrije gdje je predstavljen novi model domaćeg pištolja. Tokom obilaska fabrike, sjevernokorejski lider je lično učestvovao u probnom gađanju, koje je državna agencija predstavila kao deo programa modernizacije pješadijskog naoružanja.

Pjongjang je takođe najavio da će takve vojne vježbe biti redovne u budućnosti, kako bi se testirala borbena gotovost i sposobnost sistema odvraćanja u slučaju rata.

Nedavne ratne demonstracije

Najnoviji test raketnog sistema uklapa se u širi niz događaja koje je Pjongjang predstavio javnosti poslednjih nedelja.

Početkom marta, kao što smo već izvijestili, Sjeverna Koreja je predstavila novi razarač, Čoe Hjon, ratni brod od oko 5.000 tona opremljen velikim brojem raketnih sistema i radarskim sistemom koji omogućava potpuni nadzor od 360 stepeni.

Ubrzo nakon toga, Kim Džong Un je lično nadgledao lansiranje krstarećih raketa sa broda tokom inspekcije njegove operativne spremnosti , što je još jedan signal da Pjongjang želi da razvije moćniju pomorsku komponentu svojih oružanih snaga.

Kada se svi ovi događaji posmatraju zajedno, postaje jasno da Pjongjang pokušava da demonstrira cio spektar vojnih sposobnosti, od pješadijskog naoružanja do pomorskih i raketnih sistema.

Decenije razvoja pod sankcijama

Sjeverna Koreja decenijama razvija širok spektar raketnih sistema, od raketa kratkog dometa do interkontinentalnih balističkih raketa. Program je doveo do uvođenja više rundi međunarodnih sankcija od strane Savjeta bezbijednosti UN, počev od 2006. godine.

Uprkos neviđenim sankcijama koje su značajno ograničile trgovinske i finansijske tokove zemlje, Pjongjang je nastavio da razvija vojne tehnologije, uključujući sisteme za isporuku nuklearnog oružja.

Zbog svega navedenog, Severna Koreja ostaje jedno od ključnih bezbjednosnih pitanja u Azijsko-pacifičkom regionu, ali jedno je sigurno - čak i uprkos veoma oštroj retorici, niko se još uvijek ne usuđuje da napadne ovu zemlju.

