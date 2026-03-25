Lukašenko stigao u Sjevernu Koreju, slijedi sastanak u Pjongjangu sa vrhovnim vođom Kim Džong Un

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko stigao je danas u Sjevernu Koreju, gdje se očekuje sastanak sa vrhovnim vođom te zemlje Kim Džong Unom.

Zvaničnici će, kako je najavljeno, u Pjongjangu razgovarati o bilateralnim odnosima.

Lukašenka je na aerodromu u Pjongjangu dočekao visoki sjevernokorejski zvaničnik Kim Tok Hun, koji je ove nedelje imenovan za potpredsjednika vlade, prema bjeloruskoj državnoj novinskoj agenciji BelTA.

Kim je u ponedeljak u govoru u parlamentu optužio SAD za globalni "državni terorizam i agresiju", aludirajući na rat na Bliskom istoku i pozvao Pjongjang da igra snažniju ulogu u jedinstvenom frontu protiv Vašingtona usred rastućeg antiameričkog raspoloženja.

Lukašenko se poslednji put sastao sa Kimom u septembru 2025. godine u Pekingu kada je pozvan da posjeti Sjevernu Koreju, javila je BelTA.