Šef iranskih oružanih snaga Ali Abdolahi sastao se sa vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, koji se nije pojavljivao u javnosti od imenovanja u martu, a tom prilikom su izdate nove smjernice za nastavak operacija protiv neprijatelja.

Izdate nove direktive

Modžtaba Hamnei je izdao "nove direktive i smjernice za nastavak operacija usmjerenih na suočavanje sa neprijateljem", javila je državna televizija, ne precizirajući kada je sastanak održan.

Vrhovni vođa, navodno ranjen u vazdušnim napadima prvog dana rata na Bliskom istoku, u kojima je poginuo njegov otac i prethodnik Ali Hamnei, od imenovanja je izdao samo pisane izjave, piše agencija Frans pres.

Brodovi iz zemalja koje se pridržavaju američkih sankcija protiv Irana sada će se suočiti sa poteškoćama pri prelasku Ormuskog moreuza, rekao je ranije danas portparol iranske vojske Mohamad Akraminija, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim, javlja Index.

Iranski poslanici su objavili da rade na zakonu kojim bi se formalizovalo iransko upravljanje Ormuskim moreuzom, sa klauzulama koje uključuju zabranu prolaska brodova iz "neprijateljskih država".